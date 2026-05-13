В Узбекистане представили башкирский танец на основе эпоса «Урал-батыр»

В Узбекистане прошли международные фестивали, где приняли участие исполнители из Башкортостана. В столице страны Ташкенте состоялся международный фестиваль «Аланга». Культурное событие объединило молодые таланты из разных стран — России, Узбекистана, США, Германии, Ливана, Казахстана, Малайзии, Азербайджана.
В жюри фестиваля работала заслуженная артистка Республики Башкортостан, танцовщица и ведущая концертов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ямиля Бикбаева.
Среди исполнителей Башкортостан представила 16-летняя студентка Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Карина Колпакова. Раньше она участвовала в международных конкурсах в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике. В Ташкенте она исполнила башкирский танец и завоевала Гран-при.
Танец «Птица счастья — Хомай» на основе известного башкирского народного эпоса «Урал-батыр» поставила хореограф Ямиля Бикбаева. Танец раскрывает доброту, душевную чистоту, искренность, счастье, мудрость, божественную красоту Хомай. Музыку для танца написал безвременно ушедший в 2022 году композитор Ильшат Яхин.
— Башкирский танец «Птица счастья — Хомай» я поставила в Ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова, — рассказала «Башинформу» Ямиля Бикбаева. — Этот танец стал популярным не только в Башкортостане, но и за пределами республики. Также этот танец я ввела в хореографический спектакль «Урал и Шульген» по мотивам эпоса «Урал-батыр», где была автором проекта и балетмейстером. Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года. Мифологический образ Хомай — это наша история, часть этнопедагогики и национальной культуры. Хочу, чтобы наш эпос завоевал мировую популярность, поэтому на международных конкурсах-фестивалях в Узбекистане мы постарались донести образ Хомай языком хореографии.
Также Ямиля Бикбаева и Карина Колпакова в рамках фестиваля «Аланга» провели в государственной академии хореографии мастер-класс по башкирскому танцу.
Еще один международный фестиваль танца «Лазги» состоялся в узбекском городе Хиве. Мероприятие открыла дочь президента Узбекистана — руководитель администрации президента Саида Мирзиёева. Она отметила, что «Лазги» — это классический музыкальный памятник, который на протяжении столетий воспевает идеи добра, красоты, мира и дружбы и является символом величия, подобно устремленным ввысь минаретам Хивы.
В рамках фестиваля был организован конкурс, в котором участвовали профессиональные исполнители из России, Узбекистана, Малайзии, Белоруссии, Индии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Китая, Японии, Турции.
Карина Колпакова с танцами «Птица счастья - Хомай» (постановка Ямили Бикбаевой) и «Сурнай Лязги» (постановка Дилнозы Артиковой) завоевала первое место. По мнению восторженных зрителей, Карина своим исполнением оставила их без слов.
Также в фестивале «Лязги» участвовал коллектив «Солнышко» из Стерлитамака под руководством Гузель Ишмаковой. Они получили награду в номинации «Самый лучший молодой коллектив».
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