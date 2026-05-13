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07:41 (UTC+5), 13 Мая 2026

В Узбекистане представили башкирский танец на основе эпоса «Урал-батыр»

Зрители Узбекистана были восхищены завораживающей красотой и глубоким смыслом башкирского танца и присудили исполнительнице из Уфы главный приз.

Фото: Ямиля Бикбаева | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева

В Узбекистане прошли международные фестивали, где приняли участие исполнители из Башкортостана. В столице страны Ташкенте состоялся международный фестиваль «Аланга». Культурное событие объединило молодые таланты из разных стран — России, Узбекистана, США, Германии, Ливана, Казахстана, Малайзии, Азербайджана.

В жюри фестиваля работала заслуженная артистка Республики Башкортостан, танцовщица и ведущая концертов Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Ямиля Бикбаева.

Среди исполнителей Башкортостан представила 16-летняя студентка Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Карина Колпакова. Раньше она участвовала в международных конкурсах в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике. В Ташкенте она исполнила башкирский танец и завоевала Гран-при.

Танец «Птица счастья — Хомай» на основе известного башкирского народного эпоса «Урал-батыр» поставила хореограф Ямиля Бикбаева. Танец раскрывает доброту, душевную чистоту, искренность, счастье, мудрость, божественную красоту Хомай. Музыку для танца написал безвременно ушедший в 2022 году композитор Ильшат Яхин.

— Башкирский танец «Птица счастья — Хомай» я поставила в Ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова, — рассказала «Башинформу» Ямиля Бикбаева. — Этот танец стал популярным не только в Башкортостане, но и за пределами республики. Также этот танец я ввела в хореографический спектакль «Урал и Шульген» по мотивам эпоса «Урал-батыр», где была автором проекта и балетмейстером. Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года. Мифологический образ Хомай — это наша история, часть этнопедагогики и национальной культуры. Хочу, чтобы наш эпос завоевал мировую популярность, поэтому на международных конкурсах-фестивалях в Узбекистане мы постарались донести образ Хомай языком хореографии.

Также Ямиля Бикбаева и Карина Колпакова в рамках фестиваля «Аланга» провели в государственной академии хореографии мастер-класс по башкирскому танцу.

Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Ямиля Бикбаева предоставлено "Башинформу"
Фото: Ямиля Бикбаева | предоставлено "Башинформу"
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Еще один международный фестиваль танца «Лазги» состоялся в узбекском городе Хиве. Мероприятие открыла дочь президента Узбекистана — руководитель администрации президента Саида Мирзиёева. Она отметила, что «Лазги» — это классический музыкальный памятник, который на протяжении столетий воспевает идеи добра, красоты, мира и дружбы и является символом величия, подобно устремленным ввысь минаретам Хивы.

В рамках фестиваля был организован конкурс, в котором участвовали профессиональные исполнители из России, Узбекистана, Малайзии, Белоруссии, Индии, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Китая, Японии, Турции.

Карина Колпакова с танцами «Птица счастья - Хомай» (постановка Ямили Бикбаевой) и «Сурнай Лязги» (постановка Дилнозы Артиковой) завоевала первое место. По мнению восторженных зрителей, Карина своим исполнением оставила их без слов.

Также в фестивале «Лязги» участвовал коллектив «Солнышко» из Стерлитамака под руководством Гузель Ишмаковой. Они получили награду в номинации «Самый лучший молодой коллектив». 

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