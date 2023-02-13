Кинофест «Свой путь», концерты звёзд, премьера к 200-летию Островского – главное в культуре Башкирии

Столица Башкортостана впервые принимает международный кинофестиваль «Свой путь». У уфимцев была уникальная возможность услышать игру звёзд академического исполнительства – известного пианиста Вадима Монастырского (Россия - Израиль) и Квартета имени Давида Ойстраха (Москва). Вопросы поддержки культуры чтения и деятельности литераторов обсуждались на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с председателем Союза писателей Айгизом Баймухаметовым. Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».
Международный кинофестиваль с необычным форматом
С 9 по 15 февраля Уфа впервые принимает международный кинофестиваль «Свой путь». На двух популярных уфимских площадках – в кинотеатре «Родина» и Доме актера им. Б. Юсуповой представлены российские и зарубежные фильмы. Среди них – игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты. В фестивале принимают участие члены жюри, участники и почетные гости из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.
– Наш фестиваль в этом году впервые стартует в таком масштабном варианте и впервые мы проводим в Уфе конкурсную часть нашего фестиваля. Наш проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, для нас это большая радость и большая честь, – отметила президент международного кинофестиваля «Свой путь», режиссер, продюсер Юлия Быба. – Кино для нас – это возможность глубже увидеть какую-то проблему, поговорить со зрителями, обсудить художественную ценность и решение проблем, которое предлагают авторы.
Классические концерты
Атмосферой классической музыки в ярком исполнении прославленных музыкантов была проникнута прошедшая неделя. У уфимцев была уникальная возможность услышать игру известного пианиста Вадима Монастырского (Израиль) и Квартета имени Давида Ойстраха (Москва).
Вадим Монастырский – пианист и педагог, заслуженный артист Башкирской АССР, заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов, профессор Иерусалимской академии музыки и танца имени С. Рубина, профессор Института музыки, театра и хореографии имени Герцена. Вадим Наумович – коренной ленинградец, выпускник Московского института им. Гнесиных, ученик выдающегося музыканта Теодора Гутмана. После окончания вуза был приглашён в качестве преподавателя в Уфимский государственный институт искусств, одновременно учился в ассистентуре-стажировке Института им. Гнесиных. За время работы в Уфе Вадим Монастырский воспитал плеяду ярких пианистов, многие из которых стали лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
А 12 февраля состоялся концерт камерной музыки, где прославленный Квартет имени Давида Ойстраха исполнил гениальную музыку великих композиторов. Один из самых знаменитых струнных коллективов мира сыграл с народным артистом Башкортостана Артуром Назиуллиным. Музыканты представили изысканную и виртуозную программу: Квартеты Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича, П. И. Чайковского, Каприс № 24 Н. Паганини в переложении для струнного квартета и Квинтет для кларнета и струнного квартета И. Брамса.
Поддержка литературы и культуры малой родины
7 февраля Глава Башкортостана встретился с недавно избранным председателем правления Союза писателей Айгизом Баймухаметовым. Радий Хабиров назвал Союз писателей Башкортостана авторитетной организацией и предложил помощь в выстраивании более эффективной деятельности союза. На встрече обсуждались вопросы увеличения объемов поддержки Союза писателей республики, меры по повышению престижа профессии мастеров слова. Радий Хабиров сообщил, что республика готова поддержать организацию в реализации творческих проектов, направленных на поддержку культуры чтения и воспитание патриотизма. Также Глава республики поручил начать капитальный ремонт здания Союза писателей в текущем году, который должен стать Домом литераторов. Речь идет об историческом особняке в центре Уфы, на улице Коммунистической, который является памятником культнаследия («Дом жилой Поликарпова»).
Состоялось первое заседание Общественного совета по проекту «Культура малой Родины». В 2023 году на средства проекта партии «Единая Россия» будут оснащены 98 клубов в 15 районах. При этом большая часть суммы пойдет на улучшение материально-технической базы в одном клубе, а оставшееся будет разделено между другими клубами, что позволит увеличить охват участников проекта, ведь в каждом клубе есть запрос на обновление.
Также в рамках проекта «Культура малой Родины» будут поставлены 10 театральных спектаклей, из которых половина — в детских театрах. Среди авторов, по произведениям которых будут поставлены спектакли, — признанные писатели и драматурги Николай Островский, Чингиз Айтматов, Флорид Буляков, Мустай Карим. Театральный декадник, на котором будут продемонстрированы все спектакли-участники проекта из театров республики за прошлый год, запланирован к проведению 19–27 марта. Площадки для спектаклей предоставят все уфимские театры.
Памятные даты
В Башкирии начали отмечать 200-летие выдающегося русского драматурга Александра Островского. В Уфе актеры Русского академического драматического театра представили премьеру комедии «Лес».
«Я никогда раньше не делал Островского. Не брался за него. Он архисложный! Его нельзя ставить по законам драмы XX века. А как его делать? И так, чтобы не по-фоменковски, и не как у Эренбурга. Каким он получится у меня? Не знаю... Мы попробуем убрать „четвертую стену“ и выйти к залу. Будем апеллировать к зрителям, как к свидетелям и соучастникам событий», - сказал накануне премьеры режиссер-постановщик Николай Дручек.
Во многих учреждениях культуры Башкирии полным ходом идет подготовка в 150-летию великого русского певца Федора Шаляпина, который первые шаги в оперном искусстве сделал в Уфе. К 150-летию Фёдора Шаляпина в почтовое обращение вышла праздничная марка. Церемония гашения штемпелем первого дня прошла в Башкирском государственном театре оперы и балета.
10 февраля 60 лет исполнилось со дня рождения народного артиста РБ Ишмурата Ильбакова – кураиста и педагога, вошедшего в историю башкирской музыки как создатель хроматического «ишкурая», артиста Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова. Юбилей отметили большим концертом с участием звезд башкирской сцены и гостей из разных уголков республики, а также Казахстана.
12 февраля в Башкортостане отдавали дань памяти народного поэта Башкортостана Рами Гарипова, 90-летие которого широко отмечалось в прошлом году. В Башакадемтеатре состоялся ставший уже традиционным показ спектакля «Февраль. Буран», посвященного писателю.