Кинофест «Свой путь», концерты звёзд, премьера к 200-летию Островского – главное в культуре Башкирии

Столица Башкортостана впервые принимает международный кинофестиваль «Свой путь». У уфимцев была уникальная возможность услышать игру звёзд академического исполнительства – известного пианиста Вадима Монастырского (Россия - Израиль) и Квартета имени Давида Ойстраха (Москва). Вопросы поддержки культуры чтения и деятельности литераторов обсуждались на встрече Главы Башкортостана Радия Хабирова с председателем Союза писателей Айгизом Баймухаметовым. Резонансные культурные события минувшей недели мы собрали в одном материале «Башинформа».

Международный кинофестиваль с необычным форматом

С 9 по 15 февраля Уфа впервые принимает международный кинофестиваль «Свой путь». На двух популярных уфимских площадках – в кинотеатре «Родина» и Доме актера им. Б. Юсуповой представлены российские и зарубежные фильмы. Среди них – игровые и документальные полнометражные и короткометражные картины, а также фильмы-дебюты. В фестивале принимают участие члены жюри, участники и почетные гости из Сербии, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Армении, Узбекистана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

– Наш фестиваль в этом году впервые стартует в таком масштабном варианте и впервые мы проводим в Уфе конкурсную часть нашего фестиваля. Наш проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, для нас это большая радость и большая честь, – отметила президент международного кинофестиваля «Свой путь», режиссер, продюсер Юлия Быба. – Кино для нас – это возможность глубже увидеть какую-то проблему, поговорить со зрителями, обсудить художественную ценность и решение проблем, которое предлагают авторы.