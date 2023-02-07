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Вчера, 19:04

Радий Хабиров поддержал инициативы Союза писателей Башкортостана

По итогам встречи с недавно избранным председателем правления Союза писателей республики Айгизом Баймухаметовым Глава Башкортостана дал ряд поручений.

пресс-служба Главы Башкортостана
Фото:пресс-служба Главы Башкортостана

Радий Хабиров назвал Союз писателей Башкортостана авторитетной организацией и предложил помощь в выстраивании более эффективной деятельности союза. 7 февраля Глава Башкортостана встретился с недавно избранным председателем правления Союза писателей Айгизом Баймухаметовым. Во встрече также приняли участие первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана Урал Кильсенбаев и министр культуры республики Амина Шафикова.

- Айгиз Гиззатович, во-первых, я хотел поздравить вас с избранием председателем Союза писателей республики. На вас сегодня возложена большая ответственность. У нас очень авторитетный союз, большое количество народных писателей и народных поэтов. Я точно знаю, что с организационной точки зрения есть ряд проблем, мы хотим вам помочь. Два года назад мы встречались с нашими писателями, ряд решений мы реализовали, ряд решений находится в стадии реализации, поэтому я предлагаю поэтапно их обсудить, - сказал, открывая встречу, Радий Хабиров.

На встрече обсуждались вопросы увеличения объемов поддержки Союза писателей республики, меры по повышению престижа профессии мастеров слова. Радий Хабиров сообщил, что республика готова поддержать организацию в реализации творческих проектов, направленных на поддержку культуры чтения и воспитание патриотизма. Также Глава республики поручил начать капитальный ремонт здания Союза писателей в текущем году, который должен стать Домом литераторов. Речь идет об историческом особняке в центре Уфы, на улице Коммунистической, который является памятником культнаследия («Дом жилой Поликарпова»). В нем долгие годы не производился капитальный ремонт, а старое здание требует особого ухода. 

— Мы обсудили вопросы касательно более эффективной деятельности Союза писателей Башкортостана, так как эта организация создавалась 90 лет тому назад как идеологическая творческая организация. Сегодня  накопилось немало вопросов - в частности, требуется капитальный ремонт здания Союза писателей. Радий Фаритович дал поручение в ближайшее время начать работу по ремонту здания, которое является памятником архитектуры, — рассказал после встречи «Башинформу» Айгиз Баймухаметов. - Следующий вопрос касался материальной поддержки деятельности Союза писателей, Глава республики поручил проработать вопрос увеличения субсидирования. О сегодняшнем времени будут судить по произведениям писателей. У нас очень много идей, проектов, мы обсудили вопросы проведения литературных фестивалей, форумов, конкурсов, которые направлены на повышение интереса населения к чтению. Глава республики поддержал все эти инициативы. Также мы говорили о необходимости повышения авторитета писателя, силы слова в обществе. Было приятно, что Радий Фаритович с большим пониманием и очень детально вник в наши вопросы. Верим, что в будущем наш Союз писателей заживет новой жизнью. 

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Автор:Лейла Аралбаева
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