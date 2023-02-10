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Сегодня, 23:01

К 150-летию Фёдора Шаляпина в почтовое обращение вышла праздничная марка

10 февраля к 150-летию Фёдора Шаляпина в обращение вышел почтовый блок, который представляет собой марку с иллюстрированными полями. Сам блок выполнен в форме грампластинки, в середине — марка с портретом знаменитого оперного певца. На его полях — образы Мефистофеля, Бориса Годунова и Базилио, это роли, которые в разное время исполнял артист. На блоке также изображён театральный занавес и автограф певца.

Такие почтовые блоки уже поступили в почтовое отделение Уфы на ул. Ленина, д. 28. Помимо почтового блока вышли конверты первого дня и специальные штемпели первого дня для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда и Уфы.

Именно Уфа знаменита тем, что здесь в 1890 г. Фёдор Шаляпин начал свою профессиональную карьеру. Он работал в опереточной труппе сначала рядовым хористом, а затем выступал уже с сольной партией.

Поставить оттиск штемпеля на исходящем отправлении все желающие могут 10 февраля до 22:00 в этом же отделении, после чего штемпель изымут из обращения.

«Филателия — это важная часть общенациональной культуры. Отрадно, что празднование юбилея великого певца в Уфе началось с торжественного гашения почтовой продукции, выпущенной к этой дате», — отметил директор УФПС Республики Башкортостан Ленард Шафиков.

Церемония гашения штемпелем первого дня прошла в Башкирском государственном театре оперы и балета. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина, художественный руководитель театра Аскар Абдразаков, председатель уфимского отделения Межрегионального Шаляпинского центра Елена Замрий и директор УФПС Республики Башкортостан Ленард Шафиков.

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