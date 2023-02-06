«Культура малой Родины»: как в Башкирии в 2023 году поддержат театры и сельские клубы

В 2023 году в Башкирии на реализацию проекта «Культура малой Родины» всего предусмотрено средств в проекте федерального бюджета в размере 71 млн 298,9 рублей, софинансирование из республиканского бюджета составит 13 млн 580,7 тыс. рублей. Итого будет распределено 84 млн 879,6 тыс. рублей.

По направлению «Театры — детям» будет распределено 9 143 700,00 рублей (из них бюджет РФ -7 680 700.00 (84%), по направлению «Театры малых городов» — 11 700 200,00 рублей (из них бюджет РФ -9 828 100,00 руб. (84%).

Такие цифры были озвучены на состоявшемся в Уфе первом в 2023 году заседании Общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Республике Башкортостан. В заседании офлайн и онлайн приняли участие представители министерства культуры Республики Башкортостан, муниципальных образований и организаций-участников. В повестку дня было включено рассмотрение реализации проекта по программам театрального направления и «Сельский дом культуры».

— В этом году на средства проекта будут оснащены 98 клубов в 15 районах. При этом большая часть суммы пойдет на улучшение материально-технической базы в одном клубе, а оставшееся будет разделено между другими клубами. Это позволит увеличить охват участников проекта, ведь в каждом клубе есть запрос на обновление. Сроки реализации остаются прежними, ждем новый концертный сезон, чтобы оценить перезагрузку клубов. Сегодня многие наши сельские дома культуры стали и центром сбора, и подготовки гуманитарной помощи. В теплых, светлых, оборудованных, в том числе швейными машинками, клубах, шьют и вяжут для солдат теплые вещи, готовят письма на передовую. Спасибо огромное нашим работникам культуры. И конечно, боевой дух нашего народа поднимают замечательные патриотические концерты. Считаю, что в театрах, которые участвуют в нашем проекте, тоже должно обновляться содержание. Будем обсуждать эту тему во время декадника, который по традиции пройдет в Уфе в конце марта, — прокомментировала «Башинформу» координатор проекта в РБ, депутат Госдумы РФ Эльвира Аиткулова.

Координатор проекта отметила, что конкурсы на лучшую презентацию дома культуры и лучшее освещение реализации проекта среди журналистов будут продолжены. Также она напомнила о необходимости брендирования презентаций.