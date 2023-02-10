Премьера оперы-балета, выставки, концерты - Уфа отметит 150-летие Федора Шаляпина

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоялась пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 150-летия со дня рождения выдающегося оперного певца, артиста с мировой известностью Фёдора Шаляпина.

Как сообщили «Башинформу» в минкуьтуры республики, художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета Аскар Абдразаков анонсировал гала-концерт «Его Величество Бас», который пройдет в день рождения Шаляпина 13 февраля.

- Судьба так распорядилась, что именно в Уфе началась оперная карьера Фёдора Шаляпина. Видимо, его вдохновили наши стены и благодарные зрители, - сказал Аскар Амирович.- Нам удалось пригласить на юбилейный концерт известных басов из Большого и Мариинского театров, также выступят солисты Башкирского государственного театра оперы и балета. Будут исполнены арии из опер, романсы и песни, которые исполнял Фёдор Иванович.

Также 13 февраля в Национальном музее республики откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Посетителям представят личные вещи артиста, его фотографии и автографы, редкий антиквариат рубежа XIX–XX веков. Широкая публика с фондами уфимского отделения Межрегионального Шаляпинского центра, которые собирались 25 лет, ознакомится впервые.

Директор Башоперы Ильмар Альмухаметов рассказал о масштабном проекте, премьера которого состоится в ноябре этого года:

– По целевому финансированию правительства Республики Башкортостан состоится премьера оперы-балета, посвященная творчеству Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина. Постановка называется «Симфония длиною в жизнь». Как известно, эти величайшие личности были друзьями, их совместное творчество породило множество музыкальных артефактов, которые для зрителя очень интересны. В этой постановке будет сцена из оперы «Борис Годунов». Это будет мировая премьера. Над ней трудится весь театр. Интересное событие, когда мы в одном авторском произведении встретим на сцене этих двух выдающихся людей.

Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России, ведущий солист Санкт-Петербургского государственного театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев. Художник – главный художник БГТОиБ Иван Складчиков.

Проректор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Алсу Хасбиуллина рассказала о предстоящих событиях под знаком Шаляпина. Так, 28 февраля на малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоится премьера народной музыкальной драмы Модеста Мусоргского «Хованщина» в постановке оперной студии «Студенческая опера» под руководством Сергея Сидорова кафедры вокального искусства УГИИ имени Загира Исмагилова. Опера будет представлена не в целом виде – отдельные фрагменты собраны в единое действие.

Концертный зал института носит имя Фёдора Шаляпина – именно там состоялось его дебютное выступление. В юбилейный год в этом зале пройдут значимые события – форумы, вокальные проекты и концерты хоровой музыки.

– 24 марта пройдет научно-практическая конференция «Шаляпинские чтения», которая проводится регулярно. Начали поступать заявки от наших коллег из других регионов России. Конференция будет носить не только научный, но и практический характер – ожидаются выступления вокалистов, свою культуру представят студенты из Китая и Узбекистана, - рассказала Алсу Хасбиуллина. - В апреле пройдет Всероссийский певческий форум, который будет включать в себя три ключевых мероприятия. Первое из них – фестиваль «Хоровые встречи в Шаляпинском», в рамках которого выступят хоровые коллективы практически всех детских музыкальных школ Уфы. Второе – это Третья конференция «Певческая культура как часть духовной культуры личности», в которой примут участие фониатры из Москвы, будут обсуждаться проблемы детского музыкального воспитания. Третьим, кульминационным, событием в рамках форума станет конкурс-фестиваль «Пение a capella» среди хоровых коллективов всех возрастов и уровней – профессиональных и самодеятельных.

Алсу Хасбиуллина также анонсировала концерт Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. Программа «Диалоги эпох» будет исполнена 15 марта в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. В программу вошли 10 хоровых поэм Шостаковича на стихи революционных поэтов конца XIX - начала XX, олицетворяющие эпоху Шаляпина, «Песни пляски и смерти» Модеста Мусоргского и «Кантанта по случаю» Салавата Низаметдинова, написанная к 120-летию Шаляпина.