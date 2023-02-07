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Вчера, 16:15

В Национальном музее откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта»

13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина, в Уфе будет дан старт официальному открытию года, посвященного празднованию этой знаменательной даты.

В этот день в главном музее республики откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Посетителям представят личные вещи артиста, его фотографии и автографы, редкий антиквариат рубежа XIX–XX веков. Как сообщили «Башинформу» организаторы выставки, широкая публика с фондами уфимского отделения Межрегионального Шаляпинского центра, которые собирались 25 лет, ознакомится впервые.

Федора Ивановича Шаляпина называют лучшим басом всех времен и народов. Оперный и камерный певец, первый из русских певцов, получивший мировое признание, он в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Дебют Шаляпина, как оперного певца, состоялся в Уфе 18 декабря 1890 года. Он спел партию Стольника в опере Монюшко «Галька» на сцене городского театра в Уфе.

Короткий сезон в Уфе запомнился Шаляпину на всю жизнь. Став знаменитым, прославленным певцом, он отмечал свои юбилеи, торжественные даты, ведя счет годам, проведенным на сцене, с тех памятных уфимских гастролей. Именно в Уфе Шаляпин получил первые уроки театрального мастерства.

«Город Уфа — колыбель творческой жизни моего отца», — отметила дочь певца Ирина Федоровна во время торжественной церемонии открытия мемориальной доски на здании Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.

В рамках выставки пройдут кинопоказы, лекции и творческие выступления. Билет можно приобрести по «Пушкинской карте».

Автор:Лейла Аралбаева
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