В Национальном музее откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта»

13 февраля, в день 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина, в Уфе будет дан старт официальному открытию года, посвященного празднованию этой знаменательной даты.

В этот день в главном музее республики откроется выставка «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта». Посетителям представят личные вещи артиста, его фотографии и автографы, редкий антиквариат рубежа XIX–XX веков. Как сообщили «Башинформу» организаторы выставки, широкая публика с фондами уфимского отделения Межрегионального Шаляпинского центра, которые собирались 25 лет, ознакомится впервые.

Федора Ивановича Шаляпина называют лучшим басом всех времен и народов. Оперный и камерный певец, первый из русских певцов, получивший мировое признание, он в разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен Опера. Дебют Шаляпина, как оперного певца, состоялся в Уфе 18 декабря 1890 года. Он спел партию Стольника в опере Монюшко «Галька» на сцене городского театра в Уфе.

Короткий сезон в Уфе запомнился Шаляпину на всю жизнь. Став знаменитым, прославленным певцом, он отмечал свои юбилеи, торжественные даты, ведя счет годам, проведенным на сцене, с тех памятных уфимских гастролей. Именно в Уфе Шаляпин получил первые уроки театрального мастерства.

«Город Уфа — колыбель творческой жизни моего отца», — отметила дочь певца Ирина Федоровна во время торжественной церемонии открытия мемориальной доски на здании Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова.

В рамках выставки пройдут кинопоказы, лекции и творческие выступления. Билет можно приобрести по «Пушкинской карте».