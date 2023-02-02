В Башопере 150-летие великого певца Фёдора Шаляпина отметят концертом «Его величество бас»

13 февраля в Башкирском театре оперы и балета состоится концерт, посвящённый 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе театра.

В день рождения великого артиста на сцену выйдут все басы театра, а также приглашённые артисты: солист Большого театра России, лауреат премии Grammy Николай Диденко, солист Мариинского театра народный артист России Владимир Ванеев, заслуженный артист России Виктор Шость и солист Мариинского театра Андрей Серов. Участники концерта исполнят произведения, предназначенные для этого царственного тембра, споют фрагменты из опер, написанные специально для Шаляпина.

Дирижёр вечера — народный артист Республики Башкортостан, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Артём Макаров. Режиссёр концерта — Айсылу Иксанова.

В далёком 1890 году 17-летний Шаляпин прибыл на пароходе «Витязь» в Уфу, где он был принят на службу хористом Русской комической оперы и оперетты. Не прошло и двух месяцев, как в Уфе вышла первая именная афиша Шаляпина — в его исполнении прозвучала партия Стольника в опере «Галька». Впереди Шаляпина ждали Санкт-Петербург и Москва, Европа и Америка, партии Бориса Годунова, Ивана Грозного, Кончака, князя Галицкого и особенно любимые — Мефистофеля, Мельника, Ивана Сусанина… Роль Стольника стала лишь первым шагом на пути к мировой известности. Но Уфа, покинутая Шаляпиным в июне 1891 года, сыграла огромную роль в его творческом становлении, став отправной точкой великой судьбы гениального русского артиста. Позже легендарный певец не раз с теплотой отзывался об уфимском периоде своей биографии. «В Уфе я уже вдохнул пыль кулис, уже узнал завлекающий гул зала перед поднятием занавеса и, главное, свет рампы…», — писал Фёдор Иванович Шаляпин в 1932 году.