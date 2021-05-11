Коронавирус в Башкирии: В праздники умерли 26 человек; выявлен новый штамм и очаг инфекции

В Башкирии обнаружили британский штамм COVID-19 и очаг заражения коронавирусной инфекцией среди иностранных студентов.

Борьба с COVID-19: что произошло за длинные майские каникулы в республике.

Минимальный прирост с октября. По сводке республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, 10 мая в Башкирии общее число инфицированных COVID-19 достигло 36 тысяч 316 случаев. Из них 89 человек заболели за последние сутки — это минимальный суточный прирост зараженных с конца октября 2020 года. Сейчас в республике ковидом болеют 1 958 человек. Из них 163 пациента получают лечение в стационарах. Вылечились от коронавируса 33 884 человека, в том числе 94 — за минувшие сутки.

Умерли 26 человек. 10 мая в Башкирии зарегистрировано еще два случая смерти от COVID-19. За длинные майские праздники жертвами новой коронавирусной инфекции в республике стали 26 человек, всего с начала пандемии — 474.

В Башкирии выявлен британский штамм коронавирусной инфекции. Об этом 7 мая на совещании в правительстве заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак. «Мы отправили 48 проб на исследование. Да, у нас выявлен британский штамм. Отрабатываются все контактные. Часть пациентов, которые находились в тяжелом состоянии, уже выздоровели», — доложила она.

Очаг заражения COVID-19 обнаружен среди студентов Башкирского медицинского университета из Индии. «Уже из 20 человек 11 выписаны с выздоровлением. Девять находятся под наблюдением врачей в ковид-госпитале», — уточнила главный санитарный врач республики. В местах проживания иностранных студентов провели дезинфекцию.

Про вакцинацию и антитела у Путина. На 10 мая в Башкирии от коронавирусной инфекции полностью привиты 200 179 жителей — это 5% населения республики. Почти 300 тысяч — 291 228 человек вакцинированы первым компонентом, сообщили в Минздраве РБ. Прививку от COVID-19 сделал также 96-летний житель села Серафимовский Туймазинского района Леонид Волков.

В целом по стране вакцинацию от коронавируса прошли 21,5 млн россиян. Об этом 10 мая сообщил президент России Владимир Путин. Он призвал всех, не теряя времени, привиться от коронавируса. Также Путин сообщил, что у него хороший титр антител к коронавирусу после прививки. «Он у меня 15 оказался», — поделился с журналистами Путин. Первый компонент вакцины от COVID-19 он получил 23 марта, второй — 14 апреля. Основным препаратом для вакцинации жителей от коронавируса является двухкомпонентный препарат «Спутник V». Также в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» и выпустили первую партию вакцины против коронавируса у животных «Карнивак-Ков».

За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии присудили госнаграды. Так, по указу президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены старшая медсестра больницы №5 Уфы Фагиля Бурхацкая; врач Чишминской ЦРБ Дамир Даньялов; врач Демской больницы Уфы Андрей Комаров; медсестра Месягутовской ЦРБ Гульвира Хабибуллина; медбрат РКБ имени Куватова Музафар Худойбердиев. Медалью Луки Крымского награждены Татьяна Кучина, завотделом больницы № 13 Уфы; Наталья Родионова, старшая медсестра Демской больницы Уфы; Людмила Солонина, главный специалист Управления Роспотребнадзора по РБ. Заслуженными врачами РФ стали завотделением больницы №1 Стерлитамака Расиля Мурадимова; врач детской поликлиники Белебеевской ЦРБ Резеда Мусина; замглавврача РДКБ Уфы Людмила Семавина.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 158,4 млн человек, около 3,3 млн умерли. Больше всего заболевших зафиксировано в США – более 32,7 млн, в Индии – 22,6 млн, в Бразилии – 15,1 млн, во Франции — 5,8 млн, замыкает первую пятерку Турция – более 5 млн заболевших, следует из данных университета Джонса Хопкинса. В России, по сводке федерального оперштаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 4 888 727 случаев заражения COVID-19, из них умерли 113 647 человек.