Фото: БГМУ В Башкирии обнаружен очаг COVID-19 среди студентов медуниверситета из Индии Фото: БГМУ

Среди студентов Башкирского госмедуниверситета из Индии (прибывающих и находящихся — прим. ред.) выявлен очаг заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Анна Казак.

«Уже из 20 человек 11 выписаны с выздоровлением. Девять находятся под наблюдением врачей в ковид-госпитале. Заболевание у них проходит в легкой и средней форме», — уточнила главный санитарный врач региона.

В местах проживания и общения иностранных студентов проведены дезинфекционные мероприятия.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике выявлен британский штамм COVID-19.