Фото: Олег Яровиков В Башкирии выявлен британский штамм новой коронавирусной инфекции Фото: Олег Яровиков

В Башкирии выявлен случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции. Об этом на совещании в правительстве республики заявила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак.

«Мы отправили 48 проб на исследование. Да, у нас выявлен британский штамм. Отрабатываются все контактные. Часть пациентов, которые находились в тяжелом состоянии, уже выздоровели», — доложила глава республиканского Роспотребнадзора.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Башкирии выявлено 36 042 случаев заражения COVID-19. За последние сутки +92. Новых случаев смерти не зарегистрировано.