Фото: "Туймазинский вестник" В Башкирии 96-летний житель сделал привику от COVID-19 Фото: "Туймазинский вестник"

96-летний житель села Серафимовский Туймазинского района сделал прививку от COVID-19. Вакцинировался пенсионер Леонид Волков как только сняли ограничения, сообщает газета «Туймазинский вестник». ﻿

Мужчина отметил, что хотел скорее вернуться к привычному образу жизни. Леонид Волков ﻿занимается скандинавской ходьбой, регулярно прогуливается на стадионе. До недавнего времени пел в хоре сельского Дома культуры, увлекался фотографией и танцами, мастерски исполнял чечетку.

Как сообщает издание, до начала Великой Отечественной войны семья Леонида Волкова переехала из Кандринского района Башкирии в Приморский край. Мужчина сослужил службу в тылу. Работал токарем на авиационно-ремонтной базе № 51, цеха которой располагались в Белогорском районе Амурской области. Как отличного специалиста его по брони оставили работать там до конца войны.

«Мы собирали и ремонтировали боевые самолеты, в том числе летающий танк – так называли ИЛ-2», – рассказывает Леонид Николаевич.

После войны вернулся в Башкирию, в строящийся нефтяной поселок Серафимовский. До самой пенсии работал в НГДУ «Октябрьскнефть».

96-летний пенсионер живет с дочерью в новой квартире, полученную несколько лет назад по программе переселения из ветхого жилья. Его часто навещают внуки и правнуки.