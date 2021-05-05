— Людмила Солонина, главный специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

Медикам Башкортостана присуждены российские медали и почетные звания. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, указом президента России награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии вручат российские награды Фото: Валерий Шахов

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях