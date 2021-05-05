За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии вручат российские награды
За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии вручат российские награды Фото: Валерий Шахов
Медикам Башкортостана присуждены российские медали и почетные звания. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, указом президента России награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
— Фагиля Бурхацкая, старшая медсестра городской клинической больницы № 5 Уфы;
— Дамир Даньялов, врач Чишминской центральной районной больницы;
— Андрей Комаров, врач городской клинической больницы Демского района Уфы;
— Гульвира Хабибуллина, медсестра Месягутовской центральной районной больницы;
— Музафар Худойбердиев, медбрат Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова.
Медалью Луки Крымского награждены:
— Татьяна Кучина, заведующий отделом городской больницы № 13 города Уфы;
— Наталья Родионова, старшая медсестра городской клинической больницы Демского района города Уфы;
— Людмила Солонина, главный специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:
— Расилю Мурадимову, заведующему отделением Городской клинической больницы №1 Стерлитамака;
— Резеде Мусиной, врачу детской поликлиники Белебеевской центральной районной больницы;
— Людмиле Семавиной, заместителю главного врача Республиканской детской клинической больницы Уфы.