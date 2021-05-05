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За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии вручат российские награды

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

За большой вклад в борьбу с COVID-19 медикам Башкирии вручат российские награды Фото: Валерий Шахов

Медикам Башкортостана присуждены российские медали и почетные звания. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РБ, за большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, указом президента России награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

— Фагиля Бурхацкая, старшая медсестра городской клинической больницы № 5 Уфы;

— Дамир Даньялов, врач Чишминской центральной районной больницы;

— Андрей Комаров, врач городской клинической больницы Демского района Уфы;

— Гульвира Хабибуллина, медсестра Месягутовской центральной районной больницы;

— Музафар Худойбердиев, медбрат Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова.

Медалью Луки Крымского награждены:

— Татьяна Кучина, заведующий отделом городской больницы № 13 города Уфы;

— Наталья Родионова, старшая медсестра городской клинической больницы Демского района города Уфы;

— Людмила Солонина, главный специалист Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено:

— Расилю Мурадимову, заведующему отделением Городской клинической больницы №1 Стерлитамака;

— Резеде Мусиной, врачу детской поликлиники Белебеевской центральной районной больницы;

— Людмиле Семавиной, заместителю главного врача Республиканской детской клинической больницы Уфы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: награды
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