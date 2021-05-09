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9 мая Воскресенье

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии от COVID-19 полностью вакцинировано уже 5% населения

ОБЩЕСТВО

По данным на 9 мая, полную вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19 получили 199,5 тысяч жителей Башкирии или около 5% населения региона. Всего в республику поставлено 367 тысяч доз вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, первым компонентом вакцинировано 290 тысяч человек.

В настоящий момент вакцинация остается наиболее эффективным и безопасным способом профилактики различных инфекций, в том числе COVID-19. Эффективность используемых в России вакцин превышает 90%. По данным эпидемиологов, распространение инфекции прекращается, когда население получит так называемый коллективный иммунитет. Для его достижения защиту от заражения, после уже перенесенной болезни или с помощью прививки должно получить не менее 60-70% жителей отдельного региона или страны.

 

ИА «Башинформ»

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