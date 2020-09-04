Фото: Валерий Шахов Куштау стал памятником; что будет с БСК; про финансирование «Салавата» - неделя в Башкирии Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров потребовал возвратить БСК в собственность Башкирии; чем уникален Салаватский химзавод; кто стал источником коронавируса в РКБ; что с финансированием «Салавата Юлаева»; экообстановка в Нефтекамске. Все главные новости недели – в одном материале ИА «Башинформ».

Можно в баню и кино, но нельзя на дискотеку

На этой неделе глава Башкирии Радий Хабиров изменил Указ о режиме повышенной готовности. Отныне до 15 сентября сохраняется обязательный режим самоизоляции для жителей, находящихся в социальных учреждениях. Также с этой даты возобновят работу театрально-концертные организации. С 1 сентября открылись школы и детсады, детские развлекательные центры, кружки и секции. Заработали кинотеатры, бани и фудкорты в ТЦ. При этом «пока всевозможные дискотеки, клубы не будем открывать», заметил Хабиров. Ранее в Башкирии отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Проблем с финансированием «Салавата Юлаева» не будет

Об этом 2 сентября заявил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с игроками и руководством хоккейного клуба. «Салават Юлаев» для нас очень важен. Поэтому никаких проблем в части поддержки клуба со стороны Правительства не будет, – подчеркнул он. – Все вопросы мы решим. Идут определённые переговоры, нас поддерживают. Поэтому не обращайте на это внимания. Задача у вас одна – биться до последнего».

3 сентября в своем первом матче нового сезона КХЛ «юлаевцы» победили нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2. 13 сентября команда сразится дома с омским «Авангардом».

Башкирский фильм наградили на Московском кинофестивале

Фильм башкирского кинорежиссёра Айнура Аскарова «Отряд Таганок» получил сразу три приза на IX Московском кинофестивале «Будем жить» — II место в номинации «Полнометражное игровое кино», диплом за «Лучший актерский ансамбль» и приз от Московской гордумы, узнал «Башинформ». Фестиваль «Будем жить» – один из ведущих отечественных киносмотров российского кино. В программу вошел 31 фильм. «Отряд Таганок» снят по мотивам повести Мустая Карима при поддержке Правительства РБ и готовится к прокату в России.

Символика Башкирии появится в космосе?

Символика Башкирии может быть нанесена на ракету-носитель, полететь в космос и рассказать миру, что есть такая очень интересная республика. Об этом сообщил гендиректор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин во время своего рабочего визита в Башкирию 2 сентября, передает «Башинформ».

Вместе с главой Башкирии Радием Хабировым он ознакомился с работой «Салаватского химического завода» — единственного в России производителя гептила – важного компонента ракетного топлива. В 2014 году на заводе началась реконструкция производства, ввести новую установку планируют в 2022-м. «Будем развивать предприятие», — сказал Рогозин. Он также отметил, что у Роскосмоса есть планы по диверсификации производства в Башкирии и старту выпуска продукции гражданского назначения. По словам Рогозина, это предприятие уникально. Из-за санкций Роскосмос не может закупать топливо где угодно и по любым ценам. «Поэтому мы держим такие предприятия у себя, хотя они для нас непрофильные», чтобы «не зависеть от каких-то монополистов или от поставок в условиях санкционного режима», пояснил он.

Говоря о перспективах сотрудничества Роскосмоса, Башкирии и Салаватского химзавода, Дмитрий Рогозин сообщил, что «здесь можно сконцентрировать производство всего того, что мы потребляем. Не только гептила, но и других видов топлива». А на высвобождающейся после реконструкции площади завода «может быть, реализуем какой-то интересный коммерческий проект, который будет интересен Роскосмосу не своей продукцией, а прибылью», рассказал глава госкорпорации. По мнению Радия Хабирова, помимо развития Салаватского химзавода, республика могла бы сотрудничать с Роскосмосом по спутниковой навигации.

Что с экообстановкой в Нефтекамске

Госсобрание Башкирии готовит обращения в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева в связи с экологической ситуацией около Нефтекамска. Вблизи города идет модернизация расположенного в Удмуртии Камбарского завода, специализирующегося на обезвреживании отходов первого-второго классов опасности. По словам спикера парламента Константина Толкачева, «жители Нефтекамска обеспокоены возможными экологическими последствиями, в частности, тем, что такой объект негативно повлияет на качество питьевой воды». Решить вопрос можно путем включения в нацпроект «Экология» строительства станции деманганации на Камском водозаборе, откуда получают воду Нефтекамск, Агидель и Краснокамский район Башкирии, заявил Толкачев.

«Не тратьте время впустую»

1 сентября Радий Хабиров поздравил учителей и школьников Башкирии с Днем знаний и началом нового учебного года. «Не тратьте время впустую, пока вы учитесь в школе. Потом времени не будет. Читайте больше, занимайтесь спортом – и тогда вы выйдете уверенными и сильными ребятами, настоящими башкортостанцами», — сказал глава региона. В селе Чесноковка Уфимского района в этот день открыли новую школу на 640 мест с детсадом на 160 мест. На открытии комплекса побывал Радий Хабиров, он высоко оценил условия пребывания детей.

Также 1 сентября глава республики принял участие в торжественном открытии нового здания коррекционной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Янауле. Это единственная на северо-западе школа, которая занимается обучением, воспитанием и оказанием лечебно-профилактической помощи детям с умственной отсталостью, а также детям-сиротам. «Я не мог сюда сегодня не приехать, чтобы вместе с вами порадоваться этому замечательному событию», — сказал Хабиров и поблагодарил учителей, которые «здесь выполняют настоящую миссию». Помимо школьной программы здесь обучают швейному, столярному, парикмахерскому, кулинарному, штукатурно-малярному делу, пчеловодству и растениеводству. Из 100 сотрудников школы 61 педагог имеет специальное образование, информировал «Башинформ».

Простились с начальником УФСИН

2 сентября в Уфе простились с начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Башкортостану Алексеем Чириковым. Он скончался 31 августа после тяжелой двусторонней пневмонии. Ему было 45 лет. В траурной церемонии приняли участие глава Башкирии, спикер и депутаты Госсобрания, члены правительства, руководители правоохранительных органов. На должность начальника УФСИН по РБ Алексей Чириков был назначен в ноябре 2019 года.

В вопросе Куштау — точка

2 сентября глава Башкирии подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано сразу после того, как Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России. «В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших своё слово», — заявил Радий Хабиров. «Гора будет жить, выполнять рекреационные и научные функции», — отметил он.

БСК требуют возвратить Башкирии

1 сентября стало известно, что Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК, пытавшейся разработать Куштау. Также в Арбитражный суд республики поступил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу Российской Федерации госимущества в виде акций АО «БСК». Из материала ведомства следует, что держатель реестра акционеров БСК — АО «Реестр» — должен зачислить акции на счет Росимущества. Заседание по этому делу назначено на 14 октября. Ранее в правительстве Башкирии сообщили﻿, что пересмотра приватизации «Соды» (прошедшей до 2007 года, в результате которой завод перешёл в собственность Башкирии) не будет, так как до 2007 года предприятие принадлежало республике по праву. Свои требования в суде по делу о возврате государству акций БСК заявила Башкирия. Правительство РБ требует пересматривать сделки по отчуждению акций в 2007-2013 годах, а не итоги приватизации предприятия 1993 года, в результате которой ОАО «Сода» стало на 100% собственностью республики.

Мы требуем возврата «БСК» в собственность Башкортостана, заявил 31 августа Радий Хабиров, отметив, что «компания всегда была в республиканской собственности» и «на это есть соответствующие документы». Он сообщил, что председателю СКР отправлено заявление о совершении преступления группой лиц при неправомерных действиях должностных лиц региональной госвласти. Показания по делу БСК в Следкоме дала глава Минзема РБ Наталья Полянская. Она подтвердила следователям сумму ущерба в 34 млрд рублей, причиненного Башкирии действиями работавших на тот момент должностных лиц органов власти республики и менеджмента группы «Башкирская химия».

На медном месторождении приостановили работы

29 августа глава Абзелиловского района Башкирии Ильдар Нафиков заявил о приостановлении работ на Салаватском медном месторождении «в связи с повышенным беспокойством населения и угрозой провокаций». «Рассмотрев мое обращение, компания согласилась поставить работы на паузу и вывести технику из леса», — сообщил он в соцсетях. В планах провести встречу с местными жителями и представителями Русской медной компании. Напомним, жители района протестуют против планов по разработке месторождения меди у хутора Салават-совхоз. Их тревожит, что природе, в частности источникам питьевой воды, будет причинен ущерб.

Откуда есть пошел коронавирус?

На этой неделе стали известны результаты эпидрасследования по выявлению источника вспышки коронавируса в Республиканской больнице имени Куватова, где COVID-19 заразились около 200 сотрудников и 200 пациентов. Как сообщил главный санитарный врач по Башкирии Евгений Степанов, в ходе расследования источник инфекции установить не удалось. «Имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции», — рассказал он.

Тем временем в Уфе в связи с сокращением числа заболевших коронавирусом планируют закрыть COVID-госпиталь при клинике БГМУ. На 4 сентября в республике зафиксировано 7 918 случаев заражения ковид, в сутки в среднем выявляется 30 новых инфицированных. Умерли 29 человек. С коронавирусом госпитализирован глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. Ранее он вызвал недовольство жителей Ишимбайского района после событий на горе Куштау. По словам очевидцев, глава района лично расталкивал защитников горы и нецензурно бранился, передает «Башинформ».