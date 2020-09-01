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Янаульская коррекционная школа-интернат в День знаний получила новое здание

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В Янаульской коррекционной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья обучается 160 воспитанников, из них 33 — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 116 детей имеют инвалидность, в интернате проживают — 119 воспитанников. Всего в школе, которая сегодня получила новое, современное здание, обучаются дети из 27 городов и районов Башкортостана. Педагогический коллектив и учеников с Днем знаний поздравил глава Башкортостана Радий Хабиров, который находится с рабочей поездкой в Янаульском районе.

«Я не мог сюда сегодня не приехать, чтобы вместе с вами порадоваться этому замечательному событию. Школа эта для нас имеет огромное значение. Для детей — это родной дом, где они получают знания, совершенствуются и становятся с каждым днем взрослее. Учителя здесь выполняют настоящую миссию. Мы вам говорим спасибо за ваш труд, за теплоту, которую вы отдаете детям. Я благодарю и строителей, которые построили за короткий срок красивое здание. Всех поздравляю с 1 сентября», — сказал на открытии школы глава республики.
Директор учебного заведения Нурида Хафизова рассказала, что для них большой подарок – переехать в новое комфортное здание.
«Наши детишки нуждаются в постоянной заботе, им нужно создавать уют и давать тепло. Помимо школьной программы мы ведем трудовое обучение по 8 профилям: швейное, столярное, парикмахерское, кулинарное, картонажно-переплетное, пчеловодство, растениеводство, штукатурно-малярное дело», — отметила директор.
В школе работают 100 сотрудников, из них 61 педагог со специальным образованием. Сегодня Янаульская школа-интернат — единственная в северо-западной зоне школа, которая занимается обучением, воспитанием и оказанием лечебно-профилактической помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здания школы-интерната 1962 года постройки были признаны аварийными, не отвечающими требованиям пожарной и санитарной безопасности. Проект строительства новых корпусов был включен в Республиканскую адресную инвестиционную программу «100 объектов к 100-летию Башкортостана».

Общая площадь территории школы-интерната составляет 3 га. Ее строительство было начато в октябре 2018 года и обошлось в 366,6 млн рублей. Финансировалась стройка полностью из республиканского бюджета. Теперь в одном корпусе объединены школа на 190 учащихся, интернат на 170 детей с необходимыми вспомогательными помещениями для обслуживания проживания детей, их обучения и развития (спортзал, актовый зал, мастерские), а также плоскостные спортивные сооружения.

Руководитель региона после осмотра школы в разговоре с учителями подчеркнул, что к 2024 году нужно создать сеть таких межмуниципальных центров, охватывающих всю территорию Башкортостана.

Азат Гиззатуллин
Теги: День знаний, рабочие поездки
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