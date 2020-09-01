Главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова госпитализировали с коронавирусом
Главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова госпитализировали с коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»
Главу администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова госпитализировали с коронавирусом, сообщил член Совета по правам человек при главе Башкортостана Динар Зайнуллин.
«Абдрахманов лег в больницу с ковидом. Дай бог ему здоровья», — написал общественник в соцсетях.
Азамат Абдрахманов вызвал бурное недовольство жителей Ишимбайского района после событий на горе Куштау. Как утверждали очевидцы, он лично участвовал в конфликтах с защитниками горы, расталкивал их и нецензурно бранился. Некоторые активисты продолжают требовать его отставки.