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Парламент Башкирии обратится в правительство России в связи с экообстановкой в Нефтекамске

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии обратится в правительство России в связи с экообстановкой в Нефтекамске Фото: Олег Яровиков

Госсобрание Башкортостана готовит обращения в адрес председателя правительства России Михаила Мишустина и генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева в связи с экологической ситуацией вблизи города Нефтекамска. В непосредственной близости от города идет модернизация расположенного на территории Удмуртии Камбарского завода, специализирующегося на обезвреживании отходов первого-второго классов опасности.

«Жители Нефтекамска обеспокоены возможными экологическими последствиями, в частности, тем, что такой объект негативно повлияет на качество питьевой воды, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. – В судах также рассматриваются дела о признании нахождения Камбарского завода в зоне санитарной охраны поверхностного водозабора. Недопустимо, чтобы переработка отходов сказалась на здоровье населения. В связи с этим мы считаем целесообразным провести реконструкцию водозабора в Нефтекамске, а также подключить к решению вопроса экологов, экспертов в сфере охраны окружающей среды, лидеров общественного мнения, дать им возможность регулярного посещения перепрофилируемого объекта для объективной оценки рисков»
По мнению Константина Толкачева, решение обозначенного вопроса возможно путем включения в национальный проект «Экология» проектирования и строительства станции деманганации на Камском (Патраковском) водозаборе, откуда получают воду Нефтекамск, Агидель и Краснокамский район, а также проведения проектно-изыскательских работ по берегоукреплению.

Общая стоимость работ оценивается в 2,3 миллиарда рублей. Целесообразным также представляется распространить на территорию Нефтекамска социально значимые проекты «Росатома».

Теги: Экология
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