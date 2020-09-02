Глава Башкирии Радий Хабиров: В вопросе Куштау - точка!

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что к решению о создании ООПТ на Куштау его подтолкнуло уважение к тысячам жителей республики.

«В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших своё слово», — сообщил Хабиров на своей странице в соцсетях.

Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией (ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». Постановление подписано только сегодня, 2 сентября, сразу после того, как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от Минприроды России.