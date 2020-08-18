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Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба главы

Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное Фото: пресс-служба главы

В понедельник вечером глава Башкирии Радий Хабиров встретился с экологическими активистами и членами СПЧ. На встрече более двух часов обсуждалась ситуация вокруг Куштау. Мы собрали самые важные заявления. Вот что прозвучало про…

…разработку горы
— На Куштау никто не зайдет, и разработки, пока не будет компромисса, не будет.
…экоактивистов и дружбу после драки
- Сторонники Куштау в основном искренние люди, которые любят и гору, и природу. Но есть и работники «Соды», нужно, чтобы предприятие работало. Нужно думать и о них. Надо вместе найти решение, независимо от того, как вы ко мне относитесь. Это мировоззренческий раскол в обществе и его надо лечить. Есть такая поговорка: «Хорошая дружба приходит после хорошей драки». Нам пора перестать ругаться ﻿и начать общаться.
…и их репрессии
- Твердо обещаю, что никаких репрессий не будет﻿.

(о заявлении общественников, что активных противников разработки горы принуждают уволиться с работы).

…юридическую сторону вопроса
У «Соды» имеются все разрешения на разработку горы. В среду руководство компании проведет брифинг﻿, на котором обнародует их. Но вопрос не в законе, а позиции народа﻿.
…диалоги с экстремистами (их не будет)
- Для решения проблемы мы готовы встречаться со всеми неравнодушными гражданами, кроме экстремистов. Нужно снизить градус взаимной ненависти и переходить от оскорблений к цивилизованному общению, тогда всем будет хорошо и разговор будет конструктивный, а не пустые эмоции. Но если где-то буйствуют экстремисты, а суд признал их организацию экстремистской, мы не можем и не будем называть их добропорядочными гражданами ﻿и садиться с ними за стол переговоров. Нужно называть вещи своими именами.
…прокурорскую проверку
Прокуратура проверит и даст оценку действиям всех лиц, «на каких бы должностях они ни находились». В прокуратуру Ишимбая уже поступают жалобы. Все заинтересованные лица могут направить в прокуратуру видеоматериалы и свидетельские показания. Ситуация находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ в Москве.(заместитель прокурора Башкирии Виктор Логинов).
…позицию мусульманских лидеров
- Мы думаем обо всех: и с той стороны люди, и с этой. Массовые беспорядки — это не путь, не хотелось бы, чтобы наша республика превращалась в поле массовых демонстраций﻿. Со всеми можно сесть за общий стол, начать с чая и обсуждать этот вопрос в мирном правовом поле. (глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин).
Напомним, в воскресенье глава республики приехал на Куштау, где ему удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам конфликта. Разработка горы приостановлена до того момента, пока все стороны не придут к соглашению.

ИА «Башинформ»
Теги: Хабиров, Куштау
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