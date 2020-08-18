Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное
Без репрессий и экстремистов. О чем договорились Хабиров и защитники Куштау. Главное Фото: пресс-служба главы
В понедельник вечером глава Башкирии Радий Хабиров встретился с экологическими активистами и членами СПЧ. На встрече более двух часов обсуждалась ситуация вокруг Куштау. Мы собрали самые важные заявления. Вот что прозвучало про…
(о заявлении общественников, что активных противников разработки горы принуждают уволиться с работы).