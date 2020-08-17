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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Айнур Биргалин: Не хотелось бы превращать республику в поле массовых демонстраций

ПОЛИТИКА

Один из духовных лидеров республики, глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин в ходе встречи с главой республики по урегулированию ситуации на Куштау прокомментировал ситуацию так:

— Очень расстраиваюсь, когда в СМИ, в соцсетях превращают ситуацию с Куштау в политическое событие. Я человек из религии, мы думаем обо всех: и с той стороны люди, и с этой. Надо подумать и о жителях Стерлитамака. БСК недостаточно внимания обращает на местных жителей. Мне приводили пример про «Лукойл» – местные жители любят эту компанию, потому что она строит детские сады, финансирует социальные проекты. И предприятие надо сохранить, целый город завянет, а рабочие должны получать достойную зарплату. И защитников Куштау нужно услышать. Это активная молодежь, с ними можно горы сворачивать и много полезных вещей делать, если правильно к этому вопросу подойти.

Я со своей стороны за то, чтобы не обострять этот конфликт. Массовые беспорядки — это не путь, не хотелось бы, чтобы наша республика превращалась в поле массовых демонстраций. Со всеми можно сесть за общий стол, начать с чая и обсуждать этот вопрос на мирном правовом поле.

Напомним, что глава республики Радий Хабиров приостановил разработку Куштау холдингом БСК до достижения компромисса.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
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