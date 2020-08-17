Радий Хабиров: в ситуации с Куштау вопрос не в законе, а в позиции народа

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров встречается с активистами и защитниками Куштау.

— Повторю то, что говорил на Куштау: никто не зайдет, и разработки, пока не будет компромисса, не будет. Мое видение: сторонники Куштау в основном искренние люди, которые любят и гору, и природу. Но не все. Но есть и работники «Соды», нужно, чтобы предприятие работало. Нужно думать и о них. Надо вместе, независимо от того, как вы ко мне относитесь, нужно найти решение, — сказал он.

По словам главы, решения разрабатывать гору были абсолютно законны, и у «Соды» имелись все разрешения, но «вопрос не в законе, а позиции народа».

Напомним, в воскресенье глава республики прибыл на шихан Куштау, где встретился с экоактивистами, противящимися разработке горы «Башкирской содовой компанией». Руководителю региона удалось договориться прекратить столкновения и покинуть гору всем сторонам конфликта.

— БСК уходит с горы и уходите вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау, — заявил он.

Глава региона поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов на заседание. Первая встреча должна была состояться в понедельник днем, но ее перенесли. Как объяснил сам Радий Хабиров, ему стали ставить неприемлемые условия по поводу участия во встрече активистов «Башкорт» — организации, которая признана экстремистской.

— Мне, действительно, очень хотелось встретиться с защитниками, нам есть о чем поговорить. Я вчера среди них видел много светлых, искренних людей, которые борются за идею, за Куштау, — сказал в своем видеообращении Радий Хабиров.