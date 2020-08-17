Менеджмент БСК обнародует разрешительные документы на разработку Куштау

Руководство «Соды» в среду проведет брифинг, на котором обнародует все необходимые разрешительные документы по разработке шихана Куштау. Об этом в ходе встречи с активистами и экологическими защитниками рассказал глава региона Радий Хабиров.

Ранее руководство холдинга заявляло, что готовит к публикации эти документы, несмотря на наличие в них служебной информации.

Напомним, в минувшее воскресенье глава региона приостановил освоение «Содой» шихана Куштау до достижения общественного компромисса.