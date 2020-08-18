Хабиров: Если где-то буйствуют экстремисты, мы будем называть вещи своими именами

Глава республики Радий Хабиров на встрече с активными защитниками Куштау призвал все стороны снижать градус взаимной ненависти и переходить от оскорблений к цивилизованному общению.

- Когда мы снизим градус, всем будет хорошо и разговор будет конструктивный, а не пустые эмоции, — уверен Радий Хабиров.

Исключение глава региона видит только в экстремистах, с которыми принципиально не будет вести никакой диалог и садиться за стол переговоров.

- Если где-то буйствуют экстремисты, а суд признал их организацию экстремистской, мы не можем и не будем называть их добропорядочными гражданами, — заявил глава региона.

Напомним, в понедельник прошла встреча главы региона с активистами и защитниками Куштау, на которую пришли несколько десятков человек. Встречу пытались сорвать активистов «Башкорта» — организации, которая судом признана экстремистской. Ее члены стали ставить неприемлемые условия по поводу участия во встрече. Из-за этого мероприятие перенесли на поздний вечер.