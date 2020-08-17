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Радий Хабиров пообещал не преследовать противников разработки Куштау

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с защитниками Куштау пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступивших против разработки Шихана.

— Твердо обещаю, что никаких репрессий не будет. Нужно снижать градус накала и сменить риторику с обеих сторон, уважать друг друга, — сказал он.

Ранее активисты и блогеры сообщали, что в районах наиболее активных сторонников, выступивших против разработки горы Башкирской Содовой компанией, заставляют за их позицию писать заявление и увольняться с работы.

Глава региона заявил, что для решения проблемы готов встречаться со всеми неравнодушными гражданами, кроме экстремистов.

Напомним, после приостановки разработки Куштау в администрации главы была запланирована встреча с защитниками горы, но она перенеслась — одна из сторон протеста стала ставить неприемлемые условия по поводу участия во встрече активистов «Башкорт» — организации, которая признана экстремистской. Встреча состоялась позже, в ней принимают участие несколько десятков активистов, члены СПЧ, блогеры, учёные.

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау
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