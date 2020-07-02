Коронавирус в Башкирии: Много выздоровевших, но мало доноров; уроки COVID-19

В Башкирии внесли изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие сутки в республике.

Сколько зараженных. 1 июля число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 5 405 случаев. За сутки прирост инфицированных составил 44 человека, выписаны выздоровлением за это же время в два с лишним раза больше — 109 человек, информировал «Башинформ». Таким образом, общее количество справившихся с вирусом в республике достигло 3 104 человек.

И сколько тяжелых больных. По данным республиканского Минздрава, сейчас с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницах Башкирии остаются 517 пациентов. У 29 из них состояние оценивается как тяжелое. 12 человек нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 1 800 пациентов с COVID-19. Количество умерших от коронавируса в республике не меняется на протяжении нескольких недель и составляет за все время эпидемии 18 человек. В целом по стране общее число заразившихся ковид составило 654 405 случаев, выздоровели 422 931, умерло 9 536 человек.

«Уфа» прошла тест. 30 июня стали известны результаты тестов на коронавирус ФК «Уфа». Сотрудники компетентной лаборатории прибыли на стадион «Нефтяник» перед матчем 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1 июля – 0:0). Все исследования «горожан» показали отрицательный результат, сообщил «Башинформ». Напомним, с момента выхода из коронавирусного отпуска «Уфа» сдавала тест на COVID-19 раз в неделю. Сейчас «горожане» сдают анализы перед каждым матчем. Ранее в СМИ распространилась информация о зараженном игроке ФК «Уфа». Однако руководители клуба позднее отметили, что сомнительно-положительный тест сдал один из сотрудников «Уфы».

Много выздоровевших, мало доноров. Также 30 июня стало известно, что переболевший в мае коронавирусом руководитель исполкома Башкирского реготделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров сдал «антиковидную» плазму. Об этом он сам сообщил в «Фейсбуке», отметив, что посчитал своим долгом сдать полезную кровь, так как «этот биоматериал является своего рода лекарством для тех, кто заболевает COVID-19. По данным Минздрава РБ, до 70% пациентов он помогает в лечении инфекции», уточнил он. При этом Ахмадинуров заметил, что «к сожалению, на данный момент жители не так активны в сдаче донорского материала. Выздоровевших в РБ уже более 2800, а сдали плазму, по данным Республиканской станции переливания крови, менее 200 человек». Напомним, донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов, рассказали в «Башинформе».

Самоизоляцию продлили, но разрешили открыть кафе. 1 июля глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, руководитель региона до 12 июля продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С 1 июля при соблюдении санитарных правил возобновляют работу рестораны общественного питания в торговых центрах, имеющие отдельный вход с улицы или из основного помещения. Однако по-прежнему под запретом работа фуд-кортов. С 8 июля должны начать подготовку к открытию детских санаториев и пришкольных лагерей. Дата возобновления их работы перенесена на 15 июля. Уже с 29 июня абитуриенты могут подать документы в ссузы и вузы лично, а не только онлайн, как ранее.

Нарушители режима. В то же время только за сутки к 1 июля в Башкирии составили семь протоколов на транспортников и дорожников за нарушение масочного режима в период эпидемии. А за 189 рейдов, прошедших за два месяца, штраф выписали по 71 административному делу, сообщил «Башинформ». Отмечается, что нарушения чаще всего касались водителей и дорожных рабочих, которые не использовали в работе средства индивидуальной защиты. Согласно указу главы РБ, за нарушение масочного режима штраф для должностных лиц назначается от 5 до 30 тысяч рублей. Для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Уроки COVID-19. Накануне Союз женщин Башкортостана и Федерация за всеобщий мир провели видеоконференцию «Мир будущего: моя семья, моя Россия. Уроки пандемии и общечеловеческие ценности». Как рассказал «Башинформ», участники ВКС обсудили, насколько успешно в условиях пандемии стресс-тест сдали политическая, экономическая, социальная система и система здравоохранения, а также какова роль духовных, общечеловеческих ценностей в успешном преодолении кризиса и построении будущего. По мнению председателя Союза женщин РБ Рашиды Султановой, сейчас особенно остро стоит вопрос самосохранения: беречь себя, свою семью, детей, пожилых – вот главная задача тех, кто ответственно относится к будущему. Глава президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова заметила, что сейчас – время вызовов, кризиса, но также это время открывшихся возможностей. Но расслабляться рано, ситуация достаточно сложная. А член ОНФ в Башкортостане Надежда Крылова считает, что главный урок пандемии для России, Башкортостана и всех регионов многонациональной страны – это общечеловеческие ценности, признаваемые российским обществом. Именно они, по ее мнению, позволили пережить эти тяжелые месяцы распространения нового инфекционного заболевания.