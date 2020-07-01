Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в тяжелом состоянии остаются 29 пациентов с COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

517 жителей Башкирии с диагнозом новая коронавирусная инфекция остаются в больнице. У 29 из них состояние оценивается как тяжелое. По данным республиканского Минздрава, 12 человек нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ.

На амбулаторном лечении по состоянию, на 1 июля, находятся 1800 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. По уточненной информации ведомства, за сутки с выздоровлением выписано 75 человек (за все время 3070).

Помимо этого в Башкирии ведут статистику заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедшие сутки за помощью к медикам обратились 177 человек, 102 – выздоровели.