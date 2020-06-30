В Уфе обсудили уроки пандемии в увязке с общечеловеческими ценностями

Накануне Союз женщин Республики Башкортостан и Федерация за всеобщий мир провели видеоконференцию «Мир будущего: моя семья, моя Россия. Уроки пандемии и общечеловеческие ценности». Насколько успешно в условиях пандемии стресс-тест сдали политическая, экономическая, социальная система, система здравоохранения? Какова роль духовных, общечеловеческих ценностей в успешном преодолении сегодняшнего кризиса и построении будущего, основанного на принципах взаимозависимости, взаимного процветания и универсальных ценностей – эти вопросы были рассмотренные на конференции.

Председатель Союза женщин РБ, Посол мира Рашида Султанова в своем выступлении подчеркнула, что сейчас, когда приостановлены ограничения из-за пандемии, особенно остро стоит вопрос самосохранения: беречь себя, свою семью, своих детей, пожилых – вот главная задача тех, кто ответственно относится к своему будущему.

Заместитель председателя Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова заметила, что сейчас – время вызовов, кризиса, но также это время вновь открывшихся возможностей, мобилизации всех ресурсов, время взаимной поддержки, повышения компетенций. Но расслабляться рано, ситуация достаточно сложная, и все же «фашизм победили мы, поэтому и коронавирус под нашим натиском не устоит».

Руководитель Федерации за всеобщий мир России Мария Назарова обратила внимание на возросшую роль духовных, общечеловеческих ценностей в преодолении кризиса пандемии и последующем построении всеобщего мира.

Заместитель председателя Союза женщин РБ, член Общероссийского народного фронта в Башкортостане Надежда Крылова считает, что главный урок пандемии для России, Башкортостана и всех регионов многонациональной страны – это общечеловеческие ценности, признаваемые российским обществом. Именно они позволили пережить эти тяжелые месяцы распространения нового инфекционного заболевания. Она также высказала мнение, что меры государственной поддержки во время пандемии будут продолжены, так как они полностью соответствуют тем поправкам к Конституции РФ, за которые в эти дни голосуют жители страны.

На форуме выступили также директор Центра социальной поддержки населения Николай Калмацкий, научный сотрудник Центра инициативного бюджетирования научно-исследовательского финансового института при Минфине России Нина Филиппова, старший преподаватель Департамента психологии и образования Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного государственного университета Галина Филиппенко, доктор медицинских наук, профессор Башкирского государственного медицинского университета Салия Мурзабаева, председатели Совета женщин Ишимбайского района «Мы вместе» и Октябрьского района города Уфы Гузель Шагиева и Рамиля Исмагилова.