Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 70.44 ↑

EUR 78.99 ↓

1 июля Среда

Уфа   °

Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
Молния
01.07.20: всего с COVID-19 - 5405 (за сутки 44), выздоровели - 3104, скончались - 18. Пневмонии (29.06): всего - 9 989, за сутки - 75
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 405

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 405 Фото: Олег Яровиков

Число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии достигло 5 405. Прирост за сутки составил 44 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением в регионе выписано за сутки 109 человек. Общее количество справившихся с вирусом достигло 3 104 пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 556 в 83 регионах, из них 2 091 случай (31,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся за все время пандемии — 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 422 931.

За сутки в стране скончались 216 зараженных.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии молодая работница завода лишилась руки
Тяжелый несчастный случай произошел в одном из цехов «Салаватского катализаторного завода». 25 июня молодая сотрудница лишилась руки ниже локтя. 27-л
1 июля почтовые отделения в Башкирии работать не будут
1 июля - в День общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России - для всех почтовых отделений республики станет выходным.
Дети пойдут в школу 1 сентября в обычном режиме - министр просвещения России
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу в обычном режиме. Однако, по словам руководителя ведомства, для этог
В Уфе на треть увеличилось число больных «мышиной лихорадкой»
В Уфе значительно возросло число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), констатировала во вторник на оперативном совещании в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть