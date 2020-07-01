Фото: Олег Яровиков В Башкирии число зараженных COVID-19 достигло 5 405 Фото: Олег Яровиков

Число инфицированных COVID-19 жителей Башкирии достигло 5 405. Прирост за сутки составил 44 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением в регионе выписано за сутки 109 человек. Общее количество справившихся с вирусом достигло 3 104 пациентов.

Согласно статистике, за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 556 в 83 регионах, из них 2 091 случай (31,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Общее число заразившихся за все время пандемии — 654 405 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 422 931.

За сутки в стране скончались 216 зараженных.