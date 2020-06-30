Фото: facebook.com/akhmadinurov Переболевший коронавирусом Рустем Ахмадинуров стал донором «антиковидной» плазмы Фото: facebook.com/akhmadinurov

Заместитель председателя Госсобрания РБ, руководитель исполкома Башкирского регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров, переболевший в мае коронавирусом, сдал «антиковидную» плазму для лечения пациентов с COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что посчитал своим долгом сдать полезную кровь.

«Этот биоматериал является своего рода лекарством для тех, кто заболевает COVID-19. По данным Минздрава РБ, до 70% пациентам он помогает в лечении инфекции, — написал Рустем Ахмадинуров. — Коронавирус сегодня никуда не ушел, медики ежедневно продолжают фиксировать новые случаи заболевания, поэтому призываю всех, кто, как и я, уже переболел и имеет антитела, сдавать столь ценную плазму. К сожалению, на данный момент жители не так активны в сдаче донорского материала. Выздоровевших в РБ уже более 2 800, а сдали плазму, по данным Республиканской станции переливания крови, менее 200 человек».

Полученные 5000 рублей за 600 мл плазмы донор передал одному из волонтеров «Нашей заботы», который во время пандемии заболел коронавирусом.

«Надеюсь, что эта сумма частично компенсирует его расходы на лечение, которые по приблизительным расчетам составили порядка 10 тысяч рублей», — добавил глава исполкома «Единой России» в Башкирии.

Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусной инфекцией и выработали иммунитет к COVID-19, не имеют хронических заболеваний и противопоказаний к донорству крови и ее компонентов. Также у них должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее агентство «Башинформ» выяснило, как в условиях пандемии коронавируса работает Республиканская станция переливания крови в Уфе. Специальный корреспондент посетила медицинское учреждение и пообщалась с главным врачом Рамилем Хамитовым. В интервью он рассказал о том, как на станции ведется забор крови у переболевших коронавирусом, какими свойствами обладает «антиковидная» плазма, опасны ли вчерашние пациенты с COVID-19 для окружающих.

Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных выплатах донорам антиковидной плазмы. О том, почему это важно, куда обращаться переболевшим и как узнать, есть ли у вас антитела, читайте здесь.