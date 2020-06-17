Коронавирус в Башкирии: Почему надо тестироваться на антитела к COVID; о больнице 21 века

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии призвала жителей республики активно тестироваться на антитела к COVID-19.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Больше выздоровели, чем заразились. На 16 июня за сутки в Башкирии коронавирусом заболели еще 64 человека. В итоге общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 4 611 случаев. В то же время за сутки от ковид выздоровели 66 человек, а всего с начала эпидемии – 1 940 человек, информировал «Башинформ».

Сколько тяжелых больных. Сейчас в стационарах Башкирии от коронавируса лечатся 1 012 инфицированных. Из них в тяжелом состоянии остаются 33 пациента, в том числе на искусственной вентиляции легких — 13 больных. На амбулаторном лечении находятся 1 641 человек с легкой формой заболевания, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения региона Ирина Кононова. Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано — 18 человек с начала пандемии. В целом по стране зафиксировано 545 458 зараженных коронавирусом, из них выздоровели 294 306 человек, умерли — 7 284.

Почему надо тестироваться на антитела к COVID-19? Также на брифинге Минздрава РБ 16 июня главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак призвала жителей республики активно тестироваться на антитела к коронавирусу. Более 13 тысяч человек уже прошли тестирование. В итоге у 4,5% обнаружен иммуноглобулин G, который свидетельствует, что человек не болел, но встречался с вирусом. У 3% найден иммуноглобулин M, который свидетельствует о возможном наличии вируса у человека. «Я активно призываю людей тестироваться, тем самым мы поймём, насколько у нас популяционный иммунитет развивается. От этого зависит то, как скоро мы вернёмся к обычной, общественно-социальной жизни», — пояснила Анна Казак.

Из-за пандемии сократят новогодние каникулы? Тем временем в Совете Федерации подготовили законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году. Причина — сокращение числа рабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса, сообщает «Башинформ», со ссылкой на ТАСС. «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — говорится в пояснительной записке к документу. Отмечается, что по производственному календарю в 2020 году россияне должны были работать 247 дней, а отдыхать — 118. По факту из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения парада Победы (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27. «Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — резюмировали в Совфеде. Законопроект направлен на отзыв в Минтруд.

«В Уфе построили больницу ХХI века». Вечером 16 июня глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в шоу Первого канала «Док-ток». Темой для обсуждения стал новый клинико-диагностический инфекционный центр под Уфой, передает «Башинформ». Радий Хабиров подробно ознакомил участников передачи с новым медучреждением, в котором лечатся больные COVID-19. Он рассказал, что госпиталь был построен всего за 55 дней. При этом это капитальное строение, в котором зимой будет тепло, а летом прохладно. «Это высокотехнологичный объект. Там очень много медицинского оборудования. Поэтому строили его не только с расчётом на коронавирус. Это будет постоянно действующий инфекционный госпиталь», — пояснил Хабиров. Елена Малышева назвала инфекционный центр в Уфе «супербольницей». «Это – сказка», — заявила в эфире Малышева. Она также отметила, что «там, где руководитель региона отвечает, как говорится, «кровью» за то, какая больница, как она оснащена, врачи счастливы. Они приходят и спасают». «Мне кажется, в Уфе построили больницу ХХI века», — резюмировала Елена Малышева.

Высокую оценку новому инфекционному госпиталю в Башкирии дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, с Башкирии нужно брать пример, «это нужно тиражировать». «Этот объект спроектирован достаточно грамотно. Этот цветок курая со своими лепестками может отсекаться. Помимо боксированности, которая присутствует в каждой палате, можно отсекать ещё и секции. Эту клинику можно использовать для разных инфекций, для разных профилей пациентов», — пояснил федеральный министр.