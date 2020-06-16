В России предлагают сократить новогодние каникулы из-за пандемии

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году.

Причина — сокращение числа рабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января. Указанные изменения будут действовать только в 2021 году», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как напомнил Кутепов, из-за пандемии коронавируса с 30 марта по 30 апреля, а затем с 6 по 8 мая 2020 года в России были объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты.

«Одновременно с этим в период с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. В объявленные президентом РФ нерабочие дни работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении», — уточнил сенатор.

Между тем ряд предприятий и организаций не возобновили работу и после майских праздников, так как «снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному, но в любом случае поэтапно».

В пояснительной записке к документу отмечается, что режим нерабочих дней не учитывается как отпуск. Поэтому руководитель не может отказать сотрудникам в очередном оплачиваемом отпуске.

Согласно утвержденному производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники).

По факту из-за коронавируса, а также с учетом 1 июля, когда состоится голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения парада Победы (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27.

«Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — резюмировал сенатор.