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16 июня Вторник

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15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
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За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 64 человека

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 64 человека Фото: Олег Яровиков

По данным на 16 июня, в Башкирии насчитывается 4 611 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 64 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Из 4 611 заболевших в республике 1 940 человек выздоровели. Из них за последние сутки выписаны из больниц 66 человек.

Число умерших от коронавируса в республике за минувшие сутки осталось неизменным и составляет 18 человек.

Всего за последние сутки в регионах России подтверждено 8 248 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 9 767 человек.

В целом по России сегодня насчитывается 545 458 зараженных коронавирусом, из которых выздоровели 294 306 человек. Умерли — 7 284 человека.

На данный момент в стране проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Только за последние сутки в регионах проведено 234 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России находятся свыше 312,7 тысячи человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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