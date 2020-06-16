Фото: Олег Яровиков За сутки коронавирусом в Башкирии заболели 64 человека Фото: Олег Яровиков

По данным на 16 июня, в Башкирии насчитывается 4 611 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 64 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Из 4 611 заболевших в республике 1 940 человек выздоровели. Из них за последние сутки выписаны из больниц 66 человек.

Число умерших от коронавируса в республике за минувшие сутки осталось неизменным и составляет 18 человек.

Всего за последние сутки в регионах России подтверждено 8 248 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в стране выздоровели 9 767 человек.

В целом по России сегодня насчитывается 545 458 зараженных коронавирусом, из которых выздоровели 294 306 человек. Умерли — 7 284 человека.

На данный момент в стране проведено более 15,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Только за последние сутки в регионах проведено 234 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус в России находятся свыше 312,7 тысячи человек.