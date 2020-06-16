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Михаил Мурашко об инфекционном центре в Башкирии: Великолепный пример, нужно тиражировать

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Глава Башкортостана Радий Хабиров в вечернем ток-шоу Первого канала «Док-ток» рассказал о новом клинико-диагностическом инфекционном центре в Зубово Уфимского района. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что с Башкирии нужно брать пример.

«Это нужно тиражировать, и Министерство обороны показывает аналогичные примеры. Они были в числе первых, кто подобные госпитали начал строить. Я знаю, что Нижний Новгород завершает возведение, Татарстан начал строить, но немножко по другой технологии. Это правильный посыл – делать быстро, качественно и функционально».

Михаил Мурашко дал высокую оценку новому Инфекционному госпиталю в Башкирии, который был построен в короткие сроки.

«Действительно, эту больницу можно использовать под разными профилями. Этот объект спроектирован достаточно грамотно. Этот цветок курая со своими лепестками может отсекаться. Помимо боксированности, которая присутствует в каждой палате, можно отсекать ещё и секции. Эту клинику можно использовать для разных инфекций, для разных профилей пациентов. В принципе это достаточно грамотное архитектурное решение. Плюс еще в том, что сделано «куб в кубе». Это энергоэффективное здание. Проект интересен еще и тем, что его можно в последующем как идеологию реплицировать. Нам предстоит ещё масса проектов, которые нужно реализовывать. Население не хочет ждать. Когда мы заходим в проекты и говорим, что да, здесь будет город-сад через пять лет. Но проблемы есть сегодня. И их нужно решать. Пример, когда проекты реализуются за 55-60 дней, на мой взгляд, это великолепный пример», — отметил министр.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус
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