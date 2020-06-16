Коронавирус в Башкирии: Где появились новые COVID-больные; стало больше тяжелых пациентов

В Башкирии больше всего новых больных COVID-19 появилось в трех крупных городах и одном районе.

Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в республике.

Число зараженных превысило 4,5 тысячи и стало больше тяжелых больных. 15 июня число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Башкирии составило 4 547. За сутки ковид-больных стало больше на 61 человек. Как сообщил на совещании в правительстве министр здравоохранения республики Максим Забелин, подавляющее большинство больных, 82 процента — люди от 26 до 60 лет. Сейчас на стационарном лечении находятся 1 030 человек, из них 41 пациент — в тяжелом состоянии. Напомним, 13 июня было 29 тяжелых больных с COVID-19. Амбулаторно лечатся 1 625 инфицированных. Выписаны с выздоровлением — 1 874 человека, информировал «Башинформ».

Первые четверо выздоровевших от COVID-19 выписаны из нового инфекционного центра под Уфой. По словам Максима Забелина, сейчас в центре проходят лечение более 35 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Новую «инфекционку» рядом с поселком Зубово Уфимского района построили за 55 дней и открыли 30 мая. Уже 3 июня в больницу поступили первые пациенты с COVID-19. Госпиталь рассчитан на 470 коек и оснащён самым современным оборудованием.

В каких городах и районах появились новые COVID-больные. По данным Минздрава Башкирии на 15 июня, в лидерах по заболевшим новой коронавирусной инфекцией — три крупных города республики. Наибольший прирост за сутки отмечен в Уфе — 18 человек. На втором месте — Стерлитамак (10), на третьем — Салават (9). Четыре человека заболели COVID-19 в Зианчуринском районе, три — в Октябрьском. По двое новых зараженных в Альшеевском, Белебеевском районах и городе Кумертау, по одному — еще в десяти районах.

COVID-больницы возвращаются к прежнему режиму работы. Тем не менее, по данным «Башинформа», с 15 июня РКБ им. Куватова и другие стационары республики, работающие с COVID-19, переходят на работу в обычном режиме. «Начинается реализация дорожной карты по возвращению перепрофилированной части коек в обычное русло с учетом ввода в строй новой инфекционной больницы», — доложил на совещании в правительстве глава регионального Минздрава Максим Забелин. По данным ведомства, сейчас заполняемость коечного фонда в больницах региона составляет 44%.

«Аркаим» закрыли из-за COVID-19. Также 15 июня «Башинформ» информировал, что в соседней Челябинской области невозможно проведение неофициального этно-фестиваля в заповеднике «Аркаим». Мероприятие традиционно проходило 21-22 июня. Туристы располагались в 8 км от заповедника в поселке Амурский. Однако сейчас Калининский сельсовет, куда входит Амурский, стал очагом коронавирусной инфекции. В районе выявлено 17 человек с COVID-19, есть один летальный случай — умер врач участковой больницы. Поэтому проведение этно-фестиваля в заповеднике невозможно.

Выплаты за работу с COVID-19 свободны от налогов. С 1 января этого года от НДФЛ освобождены стимулирующие выплаты из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Как узнал «Башинформ», федеральным законом от 8 июня эта норма расширена. Теперь от НДФЛ освобождены не только выплаты, установленные федеральными законами, но и выплаты из бюджетов субъектов страны. При этом освобождение распространяется не только на медиков, но и на тех, кто оказывает социальные услуги гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Напомним, врачам, работающим с ковид-больными, полагаются доплаты в 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч, младшему – 25 тысяч рублей.