Фото: Олег Яровиков Стало известно, в каких городах и районах Башкирии появились новые больные COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах появились новые больные COVID-19.

В лидерах по заболевшим — три крупных города республики. Наибольший прирост за сутки в Уфе — 18 человек. На втором месте — город Стерлитамак (10), на третьем — город Салават (9).

Четыре человека заболели в Зианчуринском районе, три — в городе Октябрьском.

По двое — в Альшеевском, Белебеевском районах и городе Кумертау, по одному — в Белокатайском, Иглинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Чекмагушевском, Шаранском и Янаульском районах.

Всего по Башкирии за сутки — 61 новый случай инфицирования.