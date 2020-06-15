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15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
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Стало известно, в каких городах и районах Башкирии появились новые больные COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Стало известно, в каких городах и районах Башкирии появились новые больные COVID-19 Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, в каких городах и районах появились новые больные COVID-19.

В лидерах по заболевшим — три крупных города республики. Наибольший прирост за сутки в Уфе — 18 человек. На втором месте — город Стерлитамак (10), на третьем — город Салават (9).

Четыре человека заболели в Зианчуринском районе, три — в городе Октябрьском.

По двое — в Альшеевском, Белебеевском районах и городе Кумертау, по одному — в Белокатайском, Иглинском, Ишимбайском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Учалинском, Чекмагушевском, Шаранском и Янаульском районах.

Всего по Башкирии за сутки — 61 новый случай инфицирования.

ИА «Башинформ»
Теги: минздрав
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