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Заповедник «Аркаим» закрыт: соседний сельсовет стал очагом инфекции

ОБЩЕСТВО

Администрация Брединского района Челябинской области сообщает о невозможности проведения неофициального этно-фестиваля в заповеднике «Аркаим». Мероприятие традиционно проходит в дни летнего солнцестояния 21-22 июня. Туристы располагаются в поселке Амурский в 8 км от заповедника. Однако сейчас Калининский сельсовет, куда входит Амурский, стал очагом коронавирусной инфекции. В районе выявлено 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, есть один летальный случай, умер врач общей практики Калининской участковой больницы.

Приказом Минкультуры Челябинской области от 26 марта заповедник «Аркаим» приостановил свою деятельность. Музей и лагерь закрыты, гости не принимаются, экскурсии не проводятся. Любые заезды и размещения являются нелегальными, напомнил глава района Павел Аверьянов.

ИА «Башинформ»
Теги: Аркаим, фестиваль, коронавирус
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