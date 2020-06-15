Заповедник «Аркаим» закрыт: соседний сельсовет стал очагом инфекции

Администрация Брединского района Челябинской области сообщает о невозможности проведения неофициального этно-фестиваля в заповеднике «Аркаим». Мероприятие традиционно проходит в дни летнего солнцестояния 21-22 июня. Туристы располагаются в поселке Амурский в 8 км от заповедника. Однако сейчас Калининский сельсовет, куда входит Амурский, стал очагом коронавирусной инфекции. В районе выявлено 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, есть один летальный случай, умер врач общей практики Калининской участковой больницы.

Приказом Минкультуры Челябинской области от 26 марта заповедник «Аркаим» приостановил свою деятельность. Музей и лагерь закрыты, гости не принимаются, экскурсии не проводятся. Любые заезды и размещения являются нелегальными, напомнил глава района Павел Аверьянов.