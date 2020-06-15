Фото: Олег Яровиков В Уфе из новой инфекционной больницы выписаны первые четверо выздоровевших от COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Из нового инфекционного центра под Уфой выписаны первые четверо выздоровевших от COVID-19, сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В настоящее время здесь проходят лечение более 35 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Больница располагается рядом с поселком Зубово Уфимского района. Центр открыли 30 мая, объект построили за 55 дней. Первые пациенты поступили 3 июня. Госпиталь рассчитан на 470 коек и оснащён самым современным оборудованием.