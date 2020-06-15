Фото: Олег Яровиков Число больных коронавирусом в Башкирии превысило 4,5 тысячи человек Фото: Олег Яровиков

По последним данным Минздрава Башкирии, в республике насчитывается 4547 больных коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 61 человек.

Как сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин, темп прироста заболеваемости COVID-19 составил 2,3 процента. Коэффициент распространенности в регионе равен 0,8.

По его словам, подавляющее большинство больных, или 82 процента — люди от 26 до 60 лет.

На стационарном лечении в регионе сегодня находятся 1030 человек, 782 из которых — в удовлетворительном состоянии, 207 — в состоянии средней степени тяжести, 41 — в тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся сегодня 1625 человек. Выписаны с выздоровлением — 1874 человека, добавил глава Минздрава Башкирии.