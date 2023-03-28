Зауралье, интересное туристам: перспективная точка роста в стратегии развития субрегиона Башкирии

«Башинформ» продолжает серию материалов, рассказывающих о ходе реализации стратегии развития башкирского Зауралья. Напомним, что программный документ, который предстоит реализовать до 2030 года, опубликован на республиканском интернет-портале правовой информации. Ранее информагентство рассказывало о происходящих в районах Зауралья экономических процессах, сегодня речь пойдет об одной из точек роста в развитии субрегиона.

Напомним, что Зауралье – стратегически важная для республики территория. Об этом не раз заявлял Глава Башкирии Радий Хабиров, постоянно подчеркивавший необходимость системной работы по его развитию. На этот раз мы отвлечемся от экономических показателей, обратив внимание на один из реализованных в Зауралье в 2022 году масштабных историко-культурных проектов – запуск музейного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе.

«Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. Мы считаем, что это центр зарождения человеческой цивилизации. Именно поэтому с этой пещерой связаны древние предания башкир «Акбузат», «Урал-Батыр» и другие. Для нас это огромное сердце и душа республики. Мы верим, что новый музей будет историческим, культурным и научным центром страны. Сюда будут приезжать делегации из регионов России и зарубежных стран, чтобы увидеть уникальные творения человека, которым очень много лет – от 17 до 40 тысяч, как говорят учёные», - подчеркнул значимость реализованного проекта Радий Хабиров.

Как пояснили «Башинформу» в администрации Бурзянского района, по итогам 2022 года в экономике района отмечается положительная динамика. В частности, налоговые и неналоговые доходы бюджета выросли за год на 16%, а предприниматели, развивающие туризм в районе, принесли в бюджет муниципалитета 12 млн рублей доходов.

Примечательно, что реализованный проект не остался некоей локальной практикой, он, например, вдохновил научную общественность на создание Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

Высокие оценки, которые дают музейному комплексу «Шульган-Таш» жители республики, а также иностранные гости, позволяют сделать вывод о перспективности этого проекта.

Старший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Узбекистан Феруза Шамукарамова, побывавшая в Бурзянском районе в конце прошлого года, рассказала, что музей удивил ее больше, чем сама пещера.

«Побывала на экскурсии в пещере «Шульган-Таш», она произвела на меня огромное впечатление, но еще больше удивил музей. В нем очень интересно и доступно подан исторический материал. Даже самые юные посетители могут понять этапы эволюции первобытного человека. Очень понравились художественное оформление и научная составляющая. Из Уфы до музея мы добирались 6 часов, но оно того стоило. Создавая новый музей, республика может повторить этот успешный опыт», - поделилась с «Башинформом» Феруза Шамукарамова.

В минувшем феврале территория музейного комплекса «Шульган-Таш» стала площадкой проведения фестиваля зимних развлечений «Шүлгән-fest» о котором подробно рассказывал «Башинформ». Турнир лучников, мастер-классы по стрельбе, безусловно, привлекли почитателей этого искусства, но как признавались многие участники фестиваля, они с удовольствием использовали уникальную возможность посетить музей «Шульган-Таш», увидеть копии фрагментов стены легендарной пещеры с наскальными рисунками.

«Я был приятно удивлен, когда вошел в помещение. Пещера Шульган-Таш - одно из чудес Южного Урала, даже России, идея сохранения которой была воплощена в данном музее. Как говорят специалисты музея-заповедника, мы только начинаем изучение пещеры, поэтому у музея большой потенциал для развития, наполнения помещений новыми артефактами, данными. Я хорошо знаю историю родного края, археологию. Для меня важно, что в музее отражена прямая взаимосвязь с башкирским эпосом «Урал-батыр» и артефактами, найденными в пещере. Спасибо Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за реализацию данного проекта. В музей надо приезжать, чтобы увидеть все своими глазами, проникнуть в историю человечества», - отметил руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов.

Выступивший на зимнем фестивале народный артист Башкортостана Сагидулла Байегет отметил, что музей, в который он попал впервые, его поразил.

«То, что я увидел воочию, меня приятно шокировало. Современная экспозиция, методы подачи материала ошеломляют. Сюда надо ехать, чтобы увидеть все своими глазами. Таких фестивалей, как сегодня, здесь должно быть больше, особенно летом. Думаю, через три-четыре года эта местность станет хорошо узнаваемым, известным всей стране туристическим местом», - подчеркнул артист.

Кстати, такие перспективные точки притяжения имеет не только Бурзянский район, но и другие районы Зауралья. «Башинформ» уже рассказывал об уникальных исторических находках в Баймакском районе: осенью прошлого года уфимские археологи обнаружили здесь мастерскую каменного века. Постепенно эта земля с большим потенциалом, богатая интересными находками открывается человеку. Создание и обновление инфраструктуры, предусмотренное Стратегией развития Зауралья, в том числе транспортной, оживит экономику территории, существенно изменит жизнь населения.

Подробнее о том, как Башкирия становится все более привлекательной для туристов – в материале «Башинформа».