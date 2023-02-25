В Бурзянском районе Башкирии состоялся фестиваль зимних развлечений «Шүлгән-fest»

Территория музейного комплекса «Шульган-Таш» стала площадкой проведения фестиваля зимних развлечений «Шүлгән-fest», приуроченного к Дню защитника Отечества. Старт фестивалю дал республиканский турнир по стрельбе из традиционного лука на Кубок музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш», который собрал более 50 самых сильных лучников Башкирии. Лучники в традиционной национальной одежде соревновались весь день, а гости фестиваля могли участвовать в мастер-классах по стрельбе из лука.
Среди участников турнира разыграли 10 призов (по 5 для мужчин и женщин). Кубок завоевал Гафур Рахмангулов, среди призеров: Тимур Уметбаев, Хурмат Тагиров, Сынбулат Юлбердин, Ильдар Ишмуратов. Обладателем кубка у женщин стала Алия Ишмуратова. Призовые места заняли Наиля Ишкильдина, Айгуль Галиуллина, Лилия Низаметдинова и Дина Валеева. Среди команд на 1 месте – бурзянцы, второе и третье место поделили вторая бурзянская и уфимская команды.
Для желающих показать свою силу и удаль были организованы народные спортивные игры «Потомки Урала». Дети и взрослые тянули канаты, состязались в бросании дубины, бое мешками. Параллельно со спортивными забавами проходила ярмарка, желающие могли попить чай с блинами. Завершился фестиваль праздничным концертом с участием звезд башкирской эстрады.
Гости фестиваля, в том числе приехавшие в республику из других регионов, получили уникальную возможность посетить музей «Шульган-Таш», увидеть копии фрагментов стены легендарной пещеры с наскальными рисунками. Напомним, что идейным вдохновителем создания этого музея выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Согласно замыслу, музей призван сделать доступным каждому историческое и культурное наследие наших предков.
«Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. Мы считаем, что это центр зарождения человеческой цивилизации. Именно поэтому с пещерой связаны древние предания башкир «Акбузат», «Урал-батыр» и другие. Для нас это огромное сердце и душа нашей республики», - отметил Радий Хабиров в ходе открытия музейного комплекса в июле 2022 года.
Все кто побывал в эти праздничные февральские дни в музейном комплексе, с восторгом отзываются об увиденном.
«Я был приятно удивлен, когда вошел в помещение. Пещера Шульган –Таш - одно из чудес Южного Урала, даже России, идея сохранения которой была воплощена в данном музее. Как говорят специалисты музея-заповедника, мы только начинаем изучение пещеры, поэтому у музея большой потенциал для развития, наполнения помещений новыми артефактами, данными. Я хорошо знаю историю родного края, археологию. Для меня важно, что в музее отражена прямая взаимосвязь с башкирским эпосом «Урал-батыр» и артефактами, найденными в пещере. Спасибо Главе Республики Радию Фаритовичу Хабирову за реализацию данного проекта. В музей надо приезжать, чтобы увидеть все своими глазами, проникнуть в историю человечества», - отметил руководитель аппарата правительства республики Азамат Абдрахманов.
Обладатель Кубка Шульган-Таш Гафур Рахмангулов из Баймакского района отметил, что впервые приехал на турнир с семьей, поскольку он, его близкие и остальные участники очень хотели попасть в новый музейный комплекс.
Выступивший на зимнем фестивале народный артист Башкортостана Сагидулла Байегет отметил, что музей, в который он попал впервые, его поразил.
«То, что я увидел воочию, меня приятно шокировало. Современная экспозиция, методы подачи материала ошеломляют. Сюда надо ехать, чтобы увидеть все своими глазами. Таких фестивалей, как сегодня, здесь должно быть больше, особенно летом. Думаю, через три-четыре года эта местность станет хорошо узнаваемым, известным всей стране туристическим местом», - подчеркнул артист.
Заслуженный работник культуры Башкортостана, один из организаторов турнира лучников Раис Низаметдинов отметил, что фестиваль и турнир прошли на самом высоком уровне. По его мнению, данный турнир должен стать традиционным.
«Бурзянский район – красивый и заповедный уголок республики, куда мы готовы приезжать хоть каждый месяц. Будет замечательно, если этот турнир станет для музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» традиционным, будет проводиться еще и летом. Руководство музея-заповедника к годовщине открытия музейного комплекса намерено собрать нас заново, а мы ставим задачу провести такой фестиваль на всероссийском уровне», - поделился планами Раис Низаметдинов.