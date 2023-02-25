В Бурзянском районе Башкирии состоялся фестиваль зимних развлечений «Шүлгән-fest»

Территория музейного комплекса «Шульган-Таш» стала площадкой проведения фестиваля зимних развлечений «Шүлгән-fest», приуроченного к Дню защитника Отечества. Старт фестивалю дал республиканский турнир по стрельбе из традиционного лука на Кубок музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш», который собрал более 50 самых сильных лучников Башкирии. Лучники в традиционной национальной одежде соревновались весь день, а гости фестиваля могли участвовать в мастер-классах по стрельбе из лука.

Среди участников турнира разыграли 10 призов (по 5 для мужчин и женщин). Кубок завоевал Гафур Рахмангулов, среди призеров: Тимур Уметбаев, Хурмат Тагиров, Сынбулат Юлбердин, Ильдар Ишмуратов. Обладателем кубка у женщин стала Алия Ишмуратова. Призовые места заняли Наиля Ишкильдина, Айгуль Галиуллина, Лилия Низаметдинова и Дина Валеева. Среди команд на 1 месте – бурзянцы, второе и третье место поделили вторая бурзянская и уфимская команды.

Для желающих показать свою силу и удаль были организованы народные спортивные игры «Потомки Урала». Дети и взрослые тянули канаты, состязались в бросании дубины, бое мешками. Параллельно со спортивными забавами проходила ярмарка, желающие могли попить чай с блинами. Завершился фестиваль праздничным концертом с участием звезд башкирской эстрады.

Гости фестиваля, в том числе приехавшие в республику из других регионов, получили уникальную возможность посетить музей «Шульган-Таш», увидеть копии фрагментов стены легендарной пещеры с наскальными рисунками. Напомним, что идейным вдохновителем создания этого музея выступил Глава Башкирии Радий Хабиров. Согласно замыслу, музей призван сделать доступным каждому историческое и культурное наследие наших предков.

«Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. Мы считаем, что это центр зарождения человеческой цивилизации. Именно поэтому с пещерой связаны древние предания башкир «Акбузат», «Урал-батыр» и другие. Для нас это огромное сердце и душа нашей республики», - отметил Радий Хабиров в ходе открытия музейного комплекса в июле 2022 года.