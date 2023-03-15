Стратегически важная территория: какие экономические процессы происходят в башкирском Зауралье

В Башкирии продолжается реализация стратегии развития Зауралья, утвержденной правительством республики в 2022 году и рассчитанной до 2030 года. О том, как развивается этот регион, какие здесь происходят изменения – в материале «Башинформа».

Проекты пришли в движение

Развитие Зауралья – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой республика. В ходе презентации стратегии социально-экономического развития Зауралья Глава Башкирии Радий Хабиров назвал этот регион республики стратегически важной территорией. Он неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания системной работы в направлении его развития.

«Этой программой надо заниматься постоянно, чтобы она дала результат. Пусть через несколько лет, но жители должны почувствовать изменения в лучшую сторону», – отметил Радий Хабиров.

Значимость Зауралья для республики определяется совокупностью факторов. Прежде всего, это регион с богатым природно-ресурсным потенциалом, в котором сконцентрированы запасы камня и цветных металлов, являющийся центром притяжения туристов из разных регионов страны. Кроме того, Зауралье, в силу географического положения, имеет все шансы стать значимым в масштабах страны транспортно-логистическим центром, ведь отсюда открываются пути на Кавказ, в страны Центральной и Восточной Азии. Чтобы этот потенциал заработал в полную силу, необходимо развивать в Зауралье энергетическую, транспортную инфраструктуру, именно эти направления заложены в стратегии.

Так, для решения проблемы энергодефицита в субрегионе планируется строительство подстанции классом напряжения 500 киловольт. Для реализации проекта необходимо включить его в схему и программу развития электроэнергетики России. Уже подготовлено соответствующее обращение в адрес правительства страны. Во время визита в Башкирию вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, его попросили оказать содействие в этом вопросе. Ожидается, что подстанция будет построена и запущена в работу в 2026 году.

Другой ключевой пункт стратегии – строительство железнодорожной линии «Сибай – Подольск - Новорудная», протяженностью почти 160 км. Она напрямую соединит восточные районы Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, Нижней Волгой и Кавказом. Планируемый грузооборот составит до 4 млн тонн ежегодно. По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, строительство этой магистрали особенно значимо, поскольку она дублирует загруженный Челябинский железнодорожный узел, укорачивая связь с соседними странами и регионами. В марте 2023 года планируется завершить разработку технико-экономического обоснования строительства железнодорожной линии. Параллельно с этим разрабатывается финансовая модель, которая позволит воплотить проект в жизнь.

Регион нуждается и в современных автомагистралях, в ходе прямой линии в октябре 2022 года Радий Хабиров сообщил о планах ремонта автодорог в Зауралье, на эти цели направят средства из резервного фонда.

«Обещаю жителям Зауралья, что со следующего года планомерно начнём проектировать там дороги. В течение трёх-четырёх лет наведём порядок. Ремонт дороги Сибай – Акъяр – также в наших планах», - отметил Глава республики.

Чтобы автотрассы функционировали надежно и стабильно, с учетом развития экономического потенциала региона, в республике развивают сеть автоматических пунктов весового контроля, в 2023 году их количество доведут до 20. Такие пункты появятся и на автотрассах Зауралья: на автодорогах Сибай – Акъяр, Юлдыбаево – Акъяр – Сара и Магнитогорск – Ира.

Дальнейшее развитие получит и добывающая отрасль Зауралья, так, в планах разработка Худолазского месторождения известняков в партнерстве с компанией «Ласселсбергер», восстановление работы обогатительной фабрики. Здесь же появятся сервисные центры по ремонту карьерных самосвалов и машин для подземных работ, которые создадут компании-партнеры из Беларуси - «БелАЗ» и «МоАЗ». Всего же, как ранее сообщал «Башинформ», стратегия социально-экономического развития Зауралья предусматривает 76 новых проектов на 174,3 млрд рублей, включая 25 новых проектов на 11,7 млрд рублей в области сельского хозяйства; 18 новых проектов на 103,6 млрд рублей в промышленности; 12 новых проектов на 24,3 млрд рублей туристических инициатив.