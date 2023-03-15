Стратегически важная территория: какие экономические процессы происходят в башкирском Зауралье

В Башкирии продолжается реализация стратегии развития Зауралья, утвержденной правительством республики в 2022 году и рассчитанной до 2030 года. О том, как развивается этот регион, какие здесь происходят изменения – в материале «Башинформа».
Развитие Зауралья – одна из приоритетных задач, которые ставит перед собой республика. В ходе презентации стратегии социально-экономического развития Зауралья Глава Башкирии Радий Хабиров назвал этот регион республики стратегически важной территорией. Он неоднократно подчеркивал необходимость выстраивания системной работы в направлении его развития.
«Этой программой надо заниматься постоянно, чтобы она дала результат. Пусть через несколько лет, но жители должны почувствовать изменения в лучшую сторону», – отметил Радий Хабиров.
Значимость Зауралья для республики определяется совокупностью факторов. Прежде всего, это регион с богатым природно-ресурсным потенциалом, в котором сконцентрированы запасы камня и цветных металлов, являющийся центром притяжения туристов из разных регионов страны. Кроме того, Зауралье, в силу географического положения, имеет все шансы стать значимым в масштабах страны транспортно-логистическим центром, ведь отсюда открываются пути на Кавказ, в страны Центральной и Восточной Азии. Чтобы этот потенциал заработал в полную силу, необходимо развивать в Зауралье энергетическую, транспортную инфраструктуру, именно эти направления заложены в стратегии.
Так, для решения проблемы энергодефицита в субрегионе планируется строительство подстанции классом напряжения 500 киловольт. Для реализации проекта необходимо включить его в схему и программу развития электроэнергетики России. Уже подготовлено соответствующее обращение в адрес правительства страны. Во время визита в Башкирию вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, его попросили оказать содействие в этом вопросе. Ожидается, что подстанция будет построена и запущена в работу в 2026 году.
Другой ключевой пункт стратегии – строительство железнодорожной линии «Сибай – Подольск - Новорудная», протяженностью почти 160 км. Она напрямую соединит восточные районы Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, Нижней Волгой и Кавказом. Планируемый грузооборот составит до 4 млн тонн ежегодно. По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, строительство этой магистрали особенно значимо, поскольку она дублирует загруженный Челябинский железнодорожный узел, укорачивая связь с соседними странами и регионами. В марте 2023 года планируется завершить разработку технико-экономического обоснования строительства железнодорожной линии. Параллельно с этим разрабатывается финансовая модель, которая позволит воплотить проект в жизнь.
Регион нуждается и в современных автомагистралях, в ходе прямой линии в октябре 2022 года Радий Хабиров сообщил о планах ремонта автодорог в Зауралье, на эти цели направят средства из резервного фонда.
«Обещаю жителям Зауралья, что со следующего года планомерно начнём проектировать там дороги. В течение трёх-четырёх лет наведём порядок. Ремонт дороги Сибай – Акъяр – также в наших планах», - отметил Глава республики.
Чтобы автотрассы функционировали надежно и стабильно, с учетом развития экономического потенциала региона, в республике развивают сеть автоматических пунктов весового контроля, в 2023 году их количество доведут до 20. Такие пункты появятся и на автотрассах Зауралья: на автодорогах Сибай – Акъяр, Юлдыбаево – Акъяр – Сара и Магнитогорск – Ира.
Дальнейшее развитие получит и добывающая отрасль Зауралья, так, в планах разработка Худолазского месторождения известняков в партнерстве с компанией «Ласселсбергер», восстановление работы обогатительной фабрики. Здесь же появятся сервисные центры по ремонту карьерных самосвалов и машин для подземных работ, которые создадут компании-партнеры из Беларуси - «БелАЗ» и «МоАЗ». Всего же, как ранее сообщал «Башинформ», стратегия социально-экономического развития Зауралья предусматривает 76 новых проектов на 174,3 млрд рублей, включая 25 новых проектов на 11,7 млрд рублей в области сельского хозяйства; 18 новых проектов на 103,6 млрд рублей в промышленности; 12 новых проектов на 24,3 млрд рублей туристических инициатив.
Особая роль в реализации стратегии отводится Сибаю, который принято считать столицей башкирского Зауралья. В документе закреплена системообразующая роль этого города. В рамках стратегии до 2030 года предусмотрена реализация 69 ключевых мероприятий с объемом инвестиций в 176 млрд рублей, по многим идет активная работа.
По региональной оценке эффективности деятельности муниципальных администраций Сибай занимает первое место по демографическому и социальному развитию. Уровень безработицы в городе - один из самых низких в республике. Как сообщили «Башинформу» в администрации Сибая, по итогам 2022 года на 1% вырос оборот крупных и средних компаний города, он превысил 18 млрд рублей.
Отмечается положительная динамика инвестиционной активности, так, в прошлом году капитальные вложения в экономику города составили 2,443 млрд рублей из которых 95% - частные инвестиции. В активе городских властей 10 крупных инвестиционных проектов объемом более 21 млрд рублей. На сегодняшний день освоено более 6,728 млрд рублей, создано 232 новых рабочих места. Среди действующих проектов - строительство 4-го отсека хвостохранилища Сибайского ГОКа, горнорудное оснащение ООО «Башзолото»; из предполагаемых к реализации - создание цеха по производству макаронных изделий компанией «Ситно». Развивается и социальная сфера, из реализованных в прошлом году масштабных проектов отметим завершение реконструкции Сибайской филармонии. За четыре года в этот проект вложено свыше 540 млн рублей. Продолжается благоустройство общественных пространств, на 2023 год запланирована ликвидация городской свалки.
Подтверждением столичного статуса Сибая стал ежегодно проводимый здесь инвестиционный сабантуй «Зауралье». На это мероприятие всероссийского уровня приезжают и зарубежные гости, как ранее сообщал «Башинформ», в 2022 году его посетили представители 61 региона России и 11 зарубежных стран. Инвестсабантуй 2022 года стал рекордным для Башкирии по общей сумме заключенных договоров о сотрудничестве – 107 млрд рублей.
Рост экономических показателей отмечается и в других районах башкирского Зауралья. Несмотря на сложный для экономики 2022 год, в Абзелиловском районе, с вводом в эксплуатацию завода по производству сухих строительных смесей ООО «Цемикс» объем произведенной промышленной продукции вырос до 1 млрд рублей, что в 6 раз выше, чем в 2021 году. Продукция предприятия реализуется по всей России, экспортируется в Казахстан и Беларусь.
По информации, предоставленной «Башинформу» администрацией района, в 2022 году сумма инвестиций в основной капитал составила в муниципалитете 1,5 млрд рублей. Три из 50 инвестпроектов района входят в перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ.
В 2021 году Учалинский район стал одним из первых в России муниципалитетов, где во исполнение поручения президента России началась реализация программы догазификации. В 2022 году в ее рамках газ подведен к 837 домам в 43 населенных пунктах и эта работа продолжается. Как сообщили «Башинформу» в администрации Учалинского района, по объему инвестиций муниципалитет занимает 3 место в республике после Уфы и Салавата. В третьем квартале 2022 года совокупный объем инвестиций крупных и средних предприятий составил более 8 млрд рублей, а темп роста - 155%. 80% обеспечивает добывающая отрасль, но при этом растет и активность малого бизнеса.
Стратегический подход, реализуемый в Зауралье, планируется распространить и на другие территории республики. Как сообщал «Башинформ», Радий Хабиров поручил подготовить программу развития северо-востока республики по примеру Зауралья.
В числе приоритетных задач, которые Глава Башкирии ставит перед муниципалитетами - развитие экономики и поддержка предпринимательства, выстраивание конструктивного диалога с населением по наиболее актуальным вопросам.
«В условиях санкций важно уделять большое внимание привлечению инвесторов, оказывать содействие любым, даже небольшим предпринимательским инициативам. И, безусловно, мы должны полностью выполнять свои социальные обязательства перед жителями, регулярно общаться с ними, чтобы совместно принимать решения по тем вопросам, которые их волнуют», - подчеркнул Радий Хабиров.