Глава Башкирии Радий Хабиров на своей прямой линии озвучил сроки выполнения капитального ремонта на трассе Сибай — Акъяр.

«Сейчас мы формируем небольшой денежный фонд, чтобы плотно заниматься дорогами Зауралья, в том числе и Сибай — Акъяр. Дороги — это самое дорогое и тяжелое обязательство. Жителям обещаю, что со следующего года мы начнем планомерную работу, приступим к проектированию, через 3-4 года здесь порядок наведем. Это прошу включить в мое поручение», — рассказал Радий Хабиров.

Кроме того, руководитель региона сообщил, что к концу 2023 года дополнительно к 13 станциям весового контроля будут установлены еще три.

Ранее «Башинформ» писал о том, что власти республики профинансируют установку станций мобильной связи вдоль 100-километровой дороги Сибай — Акъяр. Вдоль трассы поставят дополнительно четыре комплекса приемо-передающей аппаратуры, чтобы сигнал связи был достаточно устойчивый.