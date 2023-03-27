Как форум «Взлетай!» изменил сферу школьного образования в Башкирии 

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал, какие важные решения были приняты на предыдущих форумах «Взлетай!».

Он напомнил, что впервые форум «Взлетай!» прошел в 2019 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Руководитель региона не раз подчеркивал: форум является важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов в сфере образования.

«Если мы не стремимся вверх, то будем топтаться на месте. Наша республика в конкурентной борьбе выиграла право на создание Евразийского НОЦ, строительство межвузовского студенческого кампуса. Уверен, это неизбежно потянет за собой школы. Но для этого нам нужно быть современными, постоянно совершенствоваться, а не погружаться в рутину», — обозначил Радий Хабиров свою позицию на одном из форумов «Взлетай!».

За пять лет форум «Взлетай!» доказал свою востребованность и приобрел статус масштабного мероприятия. На ранее проводимых форумах были приняты такие важные решения, как переход на пятидневный режим обучения, выделение грантов молодым педагогам, развитие системы полилингвального образования, создание единого воспитательного пространства («Тематические субботы»), открытие стоматологических кабинетов и другие проекты, которые и сегодня успешно реализуются в Башкирии.

Школьное питание — должно быть лучшим в России

За последние два-три года система школьного питания в Башкирии претерпела много положительных изменений. Тренды, которые были заложены Радием Хабировым еще на первом форуме «Взлетай!», активно воплощаются в жизнь и дают плоды.

«Школьное питание у нас будет лучшим в Российской Федерации, — поставил задачу Радий Хабиров. — Я этого добьюсь. Это должны понимать все — от главы муниципалитета до директора школы. Качественно кормить детей в учебных заведениях — важная государственная задача».

По данным главы минобрнауки Башкирии, в 2022-2023 учебном году охват школьным питанием в нашей республике превышает более 96%. При этом 56% школьников получают бесплатное горячее питание на льготной основе — это свыше 294 тысяч обучающихся.

На сегодняшний день к льготной категории школьников в Башкирии относятся: учащиеся начальных классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, дети из многодетных малоимущих семей, дети из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, бесплатным горячим питанием обеспечены 2 413 обучающихся 5-11 классов — детей участников специальной военной операции.

В 2022 году по федеральной программе в 59 зданиях школ к началу учебного года капитально отремонтировали и оснастили технологическим оборудованием школьные пищеблоки и столовые.

В 2023 году по федеральной программе проводится капитальный ремонт 77 зданий школы, в том числе в рамках программы планируется оснастить технологическим оборудованием школьные пищеблоки и столовые.

Результатом совместных усилий руководства региона, минобрнауки и минторга республики стало признание опыта Башкирии по организации школьного питания одним из лучших в России. Это продемонстрировали итоги всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022».

Школьная стоматология

Начиная с 2019 года в Башкирии активно развивают школьную стоматологию. В 2022 году в регионе открылись 12 стоматологических кабинетов. В 2023 году планируется открытие еще 30.

В республике насчитывается 214 лицензированных школьных стоматологических кабинетов, из них 80 стоматологических кабинетов открылись в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». Только в прошлом году на эти цели из бюджета республики было выделено 14,4 млн рублей, в этом году — 36,1 млн рублей.

По словам Айбулата Хажина, в школах республики с количеством детей свыше 800 стоматологические кабинеты уже есть. В ближайшее время будет закрыта категория школ с охватом более 500 учащихся. А далее стоматологические кабинеты будут открываться уже в школах 300+.

Наличие школьных стоматологических кабинетов повышает уровень доступности стоматологической помощи. Особенно это актуально, когда речь идет о сельских территориях.

По словам директора школы № 4 села Верхнеяркеево Илишевского района Светланы Хакимовой, где сегодня обучаются более 500 детей, школьный стоматкабинет является местом для решения большинства стоматологических проблем детей без отрыва от учебного процесса.

«Это уже второй школьный стоматкабинет, который открылся в Илишевском районе. Теперь и у наших учащихся появилась возможность быстро, качественно, безболезненно вылечить зубы и провести профилактику их заболеваний, не выходя за пределы школы», — поделилась директор.

Также в соответствии с поручением Главы Башкирии решаются организационные вопросы для того, чтобы в школьных стоматологиях лечение могли получать и педагоги.

Школьная форма

На одном из первых форумов «Взлетай!» пять муниципальных образований приняли решение о закупке единой учебной формы. Позже к ним присоединились еще 12, сейчас их более 30. На сегодняшний день в Башкирии решение о переходе на единую школьную форму принято в 225 школах 34 городов и районов.

Нужно отметить, что проект единой школьной формы реализуется в республике на средства родителей и опирается исключительно на добровольное и самостоятельное решение родителей школьников.

«Министерство образования и науки РБ не ограничивает родителей учащихся в выборе поставщика школьной формы. Родители вправе самостоятельно выбирать производителя школьной формы», — отмечает глава минобрнауки республики.

Одной из 225 школ республики, где введена единая школьная форма, стала Ургушевская средняя школа Караидельского района. Данный вопрос здесь обсуждался на родительском собрании, и было принято решение в пользу единой формы.

«С начала учебного года все ученики нашей школы, а их более 120, одеты в единую школьную форму. С тех пор школа будто преобразилась, — говорит директор школы Рамзия Миниахметова. — Да и для многих родителей отпал вопрос, в чем отправлять ребенка в школу. Теперь это вопрос решенный, тем более что каждый ученик или родитель имеет возможность выбрать тот предмет одежды, который для него более удобен. Девочки могут выбрать юбку или сарафан, юноши — пиджак или жилет. Примерная стоимость комплекта — 2000-4500 рублей. По нынешним ценам — это очень даже приемлемо, учитывая, что многодетные семьи раз в два года получают компенсацию за школьную форму».

Поддержка учителей

Еще одним знаковым решением, принятым на форуме «Взлетай!», стало учреждение грантов молодым сельским учителям. В этом году планируется поддержать финансовыми грантами 150 молодых учителей. Это шестикратное увеличение по сравнению с прошлым годом.

Размер господдержки составляет 690 тысяч рублей на одного учителя. Таким образом, в 2023 году в регионе на поддержку сельских учителей направят 103,5 млн рублей.

Соискателями грантов могут быть учителя в возрасте до 35 лет включительно, не менее двух лет работающие в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов с численностью проживающих не более 15 тысяч человек.

При этом победители конкурса на гранты Главы РБ обязаны отработать не менее десяти лет по основному месту работы в образовательных организациях в одном и том же районе Башкирии со дня получения средств. В том числе не менее трех лет — в учреждении, где они были трудоустроены на дату подачи документов на конкурс.

Также с этого года Глава Башкирии учредил премии для лучших педагогов дошкольного образования. Премии Главы республики будут получать победители и лауреаты республиканского профессионального конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации» и проводимого в его рамках конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации с обучением на родном языке».

Премию в размере 50 тысяч рублей получат два победителя вышеуказанных конкурсов. Еще четыре лауреата каждого конкурса получат денежное поощрение по 30 тысяч рублей.

Ранее «Башинформ» писал о планах регионального минобрнауки по повышению базовой части заработной платы школьных учителей. По словам главы ведомства, вопрос о ее увеличении с 35% до 65% прорабатывается совместно с минфином и минпросвещения России.

Полилингвальные школы

На одном из форумов также было объявлено о создании в республике полилингвальных школ. Сейчас в Башкирии открыты уже четыре такие школы. Это республиканские полилингвальные многопрофильные гимназии № 1 и № 2 «СМАРТ», полилингвальная многопрофильная школа № 23 в Стерлитамаке и полилингвальная многопрофильная школа-интернат в Нефтекамске.

Республиканская полилингвальная многопрофильная гимназия № 2 «Смарт» в микрорайоне «Яркий» заработала в 2019 году.

Как рассказал агентству «Башинформ» директор гимназии Наиль Аминев, с первых дней в школе детям преподают русский, башкирский и английский языки. Кроме того, уже в младшем звене формируют лингвистические классы, в которых дополнительно изучают французский и немецкий. В среднем звене формируют медицинский класс, в программе которого предусмотрены часы по латыни.

Помимо изучения языков как отдельного предмета, часть дисциплин также преподаются на нескольких языках. В частности, в младших классах «Окружающий мир» учителя ведут и на русском, и на башкирском языках. А с 5 по 11 класс биологию изучают на русском и английском языках.

В ближайшем будущем новые мультиязычные образовательные учреждения появятся в Учалах, Акъяре, Мишкино, Аскино, Верхних Татышлах и Бижбуляке. Там помимо башкирского и татарского будут изучать марийский, удмуртский и другие языки. Это позволит развивать систему образования Башкирии с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона.

Тематические субботы

В 2019 году на первом образовательном форуме «Взлетай» было принято решение о переходе школ Башкирии на пятидневное обучение. Тогда же Глава республики Радий Хабиров предложил раз в месяц в школах проводить со школьниками общие развивающие мероприятия. Он обратил внимание, чтобы «тематические субботы не превратились в „обязаловку“, у детей должны быть два полноценных выходных, а вызывать их в школу ради галочки не нужно».

В министерстве образования и науки республики разработали примерный перечень тем для организации таких тематических школьных суббот. Так, к примеру, в январе предлагается проводить спортивную субботу, в октябре — этносубботу, в ноябре профориентационную субботу. Также рекомендованы безопасная, экологическая, патриотическая, здоровая, культурная, туристическая, цифровая, бережливая, творческая, волонтерская субботы.

Как рассказала «Башинформу» замдиректора лицея № 21 в Уфе Альбина Асбапова, весной 2020 года проект был вынужденно прерван из-за пандемии коронавируса и возобновился лишь в январе 2021 года.

«С этого времени тематические субботы проводятся в нашей школе регулярно. Каждая 4-я суббота месяца посвящена какому-то мероприятию, какой-то определенной теме. Они важны тем, что мы можем реализовать в них внеурочные программы, которые помогают нам развивать наших детей всесторонне. В рамках „культурной субботы“ мы организуем коллективные экскурсии в музеи, походы в театр. В „патриотическую субботу“ проходят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма подрастающего поколения, в том числе с участием бойцов, прошедших службу в СВО, ветеранов боевых действий», — поделилась педагог.

Школьные автобусы

В этом году форум «Взлетай» в Уфе начнется с вручения 45 школьных автобусов марки «Газель Некст» директорам образовательных учреждений. По словам Айбулата Хажина, эти автобусы хорошо себя зарекомендовали, они обладают высокой проходимостью, теплые, комфортные и безопасные.

«Данные автобусы марки ГАЗель „Некст“ высокой проходимости, очень теплые и более безопасные, с четырехточечными ремнями и двумя отопителями. Кроме того, они потребляют гораздо меньше топлива, в отличие от тех же „пазиков“ — от 12 до 15 литров, то есть практически двукратное сокращение. Это позволит снизить бюджетную нагрузку на муниципалитеты», — подчеркнул Айбулат Хажин.

Министр напомнил, что в 2022 году Башкирия приобрела за счет федеральных средств 101 школьный автобус. Регион является лидером федеральной программы по количеству выделяемых школьных автобусов.

Благодаря поддержке региональных и федеральных властей автопарк школьных автобусов республики сегодня достиг 1700 единиц. При этом в автопарке практически нет автобусов, эксплуатируемых более 10 лет.

«Взлетай!”-2023

На предстоящем форуме «Взлетай!» школьников, родителей и педагогов ждет много сюрпризов, рассказал глава минобрнауки Айбулат Хажин. Однако заранее рассказывать о том, какие конкретно нововведения произойдут в республиканской системе образования, он не стал. Министр отметил, что в этом году образовательный форум приурочен к Году педагога и наставника.

«Наша основная задача в Год педагога и наставника — это популяризация педагогической профессии. Конечно, в первую очередь, будем обсуждать вопросы развития, модернизации и перспектив педагогической профессии, кадрового дефицита, помощи и поддержки наших учителей, как в городе, так и на селе. Постараемся также раскрыть успешные методические копилки, собранные за последний период», — раскрыл он детали программы предстоящего форума.

По его словам, на форуме будет работать 11 тематических площадок, на которые приглашены более 30 спикеров из других регионов, а также Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Также в работе форума запланировано участие представителей федеральных структур, прежде всего министерства просвещения России, лекторов из Российской академии образования и других ведущих вузов страны.