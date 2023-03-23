В 2022 году Башкирия приобрела за счет федеральных средств 101 школьный автобус

В прошлом году для российских школ было приобретено более 4 тыс. школьных автобусов. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме.

Башкирия в этот период приобрела за счет средств федерального бюджета 101 школьный автобус. Обновление парка автобусов осуществляется согласно поручению президента России Владимира Путина.

«Более сорока тысяч школьников начинают свой день с поездки до школ на автобусе. И этот путь должен быть максимально безопасным и комфортным. Поэтому каждый год школьный автопарк республики пополняется новыми, надежными автобусами. Машины оборудованы системами навигации, тахографами, кондиционерами, дополнительными отопителями салонов и отвечают современным требованиям безопасности», - отметил министр образования и науки РБ Айбулат Хажин.

Кроме того, из бюджета Башкирии ежегодно выделяется 110 млн рублей на закупку школьных автобусов. В 2022 году за счет средств регионального бюджета закуплено 20 школьных автобусов.

Ранее «Башинформ» сообщал, что республика ежегодно получает максимальное количество автобусов за счет средств федерального бюджета в сравнении с другими регионами.