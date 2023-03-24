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Сегодня, 12:25

В Башкирии повысят базовую часть зарплаты школьных учителей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии планируют повысить базовую часть заработной платы школьных учителей, сообщил на пресс-конференции в «Башинформе» министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По словам главы ведомства, вопрос о ее увеличении с 35% до 65% прорабатывается совместно с минфином и минпросвещения России.

«Важно, чтобы каждый педагог был уверен в том, что он будет получать данную сумму постоянно. Остальные надбавки будут идти за заслуги, инициативность и активность специалиста. Это хороший стимул. Надеюсь, Год педагога и наставника позволит нам принять единую позицию на федеральном уровне, еще в прошлом году мы разработали республиканскую методику по плановому трехлетнему переходу на новый формат», — пояснил Айбулат Хажин.
Автор:Иван Вавилов
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