Формула семейного бизнеса: научная разработка из Башкирии выходит на зарубежные рынки

«Башинформ» не раз рассказывал о возможностях промышленности республики, достижениях крупных компаний, лучших практиках импортозамещения и привлечения инвестиций. Не меньшими возможностями обладают предприятия малого и среднего бизнеса, однако об их достижениях и проектах известно пока не всем, а некоторые из этих компаний, в свою очередь, недостаточно осведомлены о широком спектре мер поддержки, которые им способна оказать республика. Чтобы восполнить информационный вакуум, информагентство открывает специальную рубрику – «Новые имена в бизнесе», в которой мы будем рассказывать о производителях продукции, востребованной в Башкирии и за ее пределами, авторах перспективных проектов, способствующих развитию производственного потенциала региона. Первая публикация в рамках нового проекта посвящена компании-производителю дезинфицирующего средства с широким спектром возможностей. Изобретение уфимских ученых уже оценили в России и странах ближнего зарубежья, подробности – в материале.

Изобретено в Башкирии

Что общего между Уфой и Владивостоком? Ответить на этот вопрос легко, зная небольшую деталь: в период пандемии улицы дальневосточной столицы обрабатывали дезинфицирующим средством, созданным в Башкирии – этоксамином. Аналогичную процедуру проводили и в Уфе. Пандемия отступила и ажиотажного спроса на антисептики уже нет, однако средство не теряет популярности. Оно не содержит спирта и хлора и может применяться в разных сферах: при обеззараживании мусорных контейнеров и полигонов, для дезинфекции животноводческих объектов, нейтрализует запахи сероводорода и аммиака, применяется в ветеринарии и используется дачниками для обработки грунта и теплиц.

«Этоксамин разработан более 10 лет назад группой уфимских ученых совместно с ООО «Уфа-Агрохим» в сотрудничестве с нефтяным и аграрным университетами, с которыми мы постоянно поддерживаем связь. Моя мать, Елена Васильевна, инженер-химик по образованию – соавтор изобретения, оно запатентовано и стало основой нашего семейного бизнеса», - рассказал «Башинформу» гендиректор компании «Уфа-Агрохим» Даниил Суворов.

Вести бизнес – занятие непростое, признает 32-летний Даниил, возглавляющий предприятие с 2020 года, но не в его правилах жаловаться на трудности, работать надо. В их семейном предприятии каждый вносит посильный вклад в общее дело: здесь трудятся родители Даниила, сестра с мужем. Сам Даниил Суворов по образованию не химик, а юрист, но дело, которым занимается, ему по душе.

Самым сложным этапом в развитии предприятия собеседник считает обилие «бумажной» работы на старте – приходилось оформлять различные документы, сертификаты, нарабатывать клиентскую базу. Сейчас компания намерена расширять географию продаж, в том числе за рубеж, а также сделать свою разработку доступной для розничных покупателей (сейчас средство реализуется только оптом).

Напомним, что семейные предприятия в Башкирии пользуются всесторонней поддержкой государства. В феврале 2023 года Госсобрание Башкирии приняло закон, призванный стимулировать развитие семейного бизнеса. Выделение семейных предприятий в особую категорию позволит создать для них специальные экономические и организационные условия и наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия стала одним из первых российских регионов, принявшим подобный отдельный закон. Он может коснуться примерно 80 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сферах.