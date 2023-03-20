Формула семейного бизнеса: научная разработка из Башкирии выходит на зарубежные рынки

«Башинформ» не раз рассказывал о возможностях промышленности республики, достижениях крупных компаний, лучших практиках импортозамещения и привлечения инвестиций. Не меньшими возможностями обладают предприятия малого и среднего бизнеса, однако об их достижениях и проектах известно пока не всем, а некоторые из этих компаний, в свою очередь, недостаточно осведомлены о широком спектре мер поддержки, которые им способна оказать республика. Чтобы восполнить информационный вакуум, информагентство открывает специальную рубрику – «Новые имена в бизнесе», в которой мы будем рассказывать о производителях продукции, востребованной в Башкирии и за ее пределами, авторах перспективных проектов, способствующих развитию производственного потенциала региона. Первая публикация в рамках нового проекта посвящена компании-производителю дезинфицирующего средства с широким спектром возможностей. Изобретение уфимских ученых уже оценили в России и странах ближнего зарубежья, подробности – в материале.
Что общего между Уфой и Владивостоком? Ответить на этот вопрос легко, зная небольшую деталь: в период пандемии улицы дальневосточной столицы обрабатывали дезинфицирующим средством, созданным в Башкирии – этоксамином. Аналогичную процедуру проводили и в Уфе. Пандемия отступила и ажиотажного спроса на антисептики уже нет, однако средство не теряет популярности. Оно не содержит спирта и хлора и может применяться в разных сферах: при обеззараживании мусорных контейнеров и полигонов, для дезинфекции животноводческих объектов, нейтрализует запахи сероводорода и аммиака, применяется в ветеринарии и используется дачниками для обработки грунта и теплиц.
«Этоксамин разработан более 10 лет назад группой уфимских ученых совместно с ООО «Уфа-Агрохим» в сотрудничестве с нефтяным и аграрным университетами, с которыми мы постоянно поддерживаем связь. Моя мать, Елена Васильевна, инженер-химик по образованию – соавтор изобретения, оно запатентовано и стало основой нашего семейного бизнеса», - рассказал «Башинформу» гендиректор компании «Уфа-Агрохим» Даниил Суворов.
Вести бизнес – занятие непростое, признает 32-летний Даниил, возглавляющий предприятие с 2020 года, но не в его правилах жаловаться на трудности, работать надо. В их семейном предприятии каждый вносит посильный вклад в общее дело: здесь трудятся родители Даниила, сестра с мужем. Сам Даниил Суворов по образованию не химик, а юрист, но дело, которым занимается, ему по душе.
Самым сложным этапом в развитии предприятия собеседник считает обилие «бумажной» работы на старте – приходилось оформлять различные документы, сертификаты, нарабатывать клиентскую базу. Сейчас компания намерена расширять географию продаж, в том числе за рубеж, а также сделать свою разработку доступной для розничных покупателей (сейчас средство реализуется только оптом).
Напомним, что семейные предприятия в Башкирии пользуются всесторонней поддержкой государства. В феврале 2023 года Госсобрание Башкирии приняло закон, призванный стимулировать развитие семейного бизнеса. Выделение семейных предприятий в особую категорию позволит создать для них специальные экономические и организационные условия и наиболее эффективно использовать потенциал семьи в интересах экономики. Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкирия стала одним из первых российских регионов, принявшим подобный отдельный закон. Он может коснуться примерно 80 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сферах.
«Уфа-Агрохим» - небольшое предприятие, но оно не остается в стороне от важных вопросов, стоящих перед обществом. Как уже говорилось выше, в 2020 году, в разгар пандемии их средством обрабатывали улицы российских городов, в том числе Уфы, власти которой обратились к предприятию за помощью. Когда формировался гуманитарный груз для Донбасса, Даниил Суворов без лишних слов привез несколько десятков коробок дезсредства на пункт сбора, по его словам, захотелось сделать что-то полезное и хорошее. Больше дела – меньше пиара, такого принципа придерживается компания, которую знают во многих регионах России – от западных границ до Дальнего Востока. Интерес к продукции проявляют и за рубежом. Сейчас этоксамин поставляется в Казахстан, в ближайших планах выйти на рынок Азербайджана и расти дальше.
Особенность уфимской разработки в сравнению с аналогами-конкурентами – более высокая концентрация действующего вещества, кроме того, значительное количество дезсредств и антисептиков на рынке – импортные. Значительная часть из-за санкций больше не поступает в Россию, а у нас есть свой продукт, не хуже.
«Мы разрабатываем различные модификации, например, для использования в районах Крайнего Севера, такое дезинфицирующее средство не замерзает при 45 градусах мороза. Недавно ялтинский НИИ виноградарства и виноделия выявил благотворное действие этоксамина на виноград. Он не только уничтожает вредителей, но и увеличивает урожайность примерно в 1,5 раза. Кстати, именно этим свойством заинтересовались наши клиенты в Азербайджане. Этоксамин экологичен и производится полностью из российского сырья, от импорта мы не зависим», - рассказал Даниил Суворов.
Пока компания опирается на собственные силы, но заинтересована участвовать в программах поддержки бизнеса, грантах, кстати, о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в республике, ранее рассказывал «Башинформ».
Для предпринимателей в регионе продолжают действовать льготные программы кредитования и налоговые преференции. В частности, до 31 марта 2023 года субъекты МСП могут рассчитывать на кредитные каникулы. IT-компании и аграрии – на расширенную программу поддержки. В 2023 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 694,5 млн рублей, что больше прошлогоднего на 7,8%. На грантовую поддержку молодых предпринимателей и социальных предприятий направят 209,3 млн рублей.
Работа по созданию благоприятных условий, от проведения бесплатных консультаций, акселерационных и образовательных мероприятий до расширения финансовых мер поддержки идет непрерывно. Например, региональная лизинговая компания предлагает лизинговое финансирование субъектов МСП на приобретение оборудования, грузового транспорта, автобусов, спецтехники, маломерных судов и транспортных средств для сферы туризма. Башкирская микрокредитная компания сохраняет базовую ставку по предпринимательским займам в размере 6%, а для бизнесменов из моногородов республики – 3,75% годовых.
«Я знаю, что многие начинают бизнес с получения поддержки, под реализацию конкретной идеи. Мы пошли другим путем, но предприятие растет, и мы серьезно задумываемся о том, чтобы использовать возможности, которые дает бизнесу государство. Хотим заявить о себе как о производителе из Башкирии, который готов выйти на новый уровень, собираемся принять участие в одном из предпринимательских часов», - поделился планами молодой руководитель.
Отметим, что проводимые в Башкирии тематические часы, в том числе предпринимательские, еще несколько лет назад вошли в число лучших региональных практик. Глава Башкирии Радий Хабиров не раз говорил о большой работе по поддержке предпринимательства в республике.
«Есть ключевые показатели роста числа субъектов малого бизнеса и количество занятых. У нас оба показателя идут с ростом. Причем надо понимать, что они идут уже не в «тучное» время «десятых» годов, эти показатели приходятся на 2020-й, 2021-й и 2022-й годы, в которые происходили определенные вызовы для экономики. Тем не менее люди идут в бизнес, и это очень хорошо. Мы заняли своеобразную патримониальную позицию поддержки — республика выступает как старший и заботливый брат, а не контролер, который мечтает все отнять и поделить. Моей задачей является изменение отношения к бизнесу, изменение философии подхода. Бизнес — это наш ключевой партнер, без кого мы не создадим общественные блага, не соберем налоги, не выполним требований людей о строительстве дороги, ФОКов, школ и других объектов», - отметил Радий Хабиров.
Проводимая в республике работа по созданию благоприятной среды для бизнеса дает результаты. Один из наиболее очевидных – темпы роста инвестиций в экономику республики (5,9% за 2022 год), превысившие среднероссийские. Объем инвестиций по итогам прошлого года достиг 512,4 млрд рублей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в республике тоже растет. Сейчас их насчитывается 128,3 тысячи, что на 0,5% больше, чем в прошлом году.