Большая помощь малому бизнесу: какая финансовая поддержка доступна предпринимателям Башкирии

Малый и средний бизнес играют важную роль в социально-экономическом развитии республики. Сейчас в этой сфере трудятся 544, 4 тыс. человек, то есть практически каждый четвертый трудоспособный житель Башкирии. Государство заботится о развитии этого мощного пласта экономики, для МСП доступен широкий спектр мер поддержки и преференций.
О том, как получить эту помощь, на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», рассказали представители министерства предпринимательства и туризма РБ, республиканского агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и финансовых институтов.
Миллиард от государства
По данным министерства предпринимательства и туризма в Башкирии действуют 124,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Количество занятых в этой сфере выросло на 6,1%, вместе с ИП и самозанятыми оно достигло 544,4 тыс. человек.
Кстати, самозанятых в Башкирии - 101,2 тыс. человек, в текущем году их стало больше на 39,3%. Выросло на 7,1% и количество социальных предпринимателей, сейчас их 362. Положительная динамика привела к росту налоговых поступлений от субъектов МСП.
«За 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 10,3 млрд рублей в виде налогов на совокупный доход и налогов на доходы физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,3%», - сообщила заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Алиса Гибадуллина.
По словам Алисы Гибадуллиной, росту показателей способствовали реализуемые в республике федеральные и региональные меры поддержки. Так, в 2022 году общая сумма господдержки предпринимательства составила 959,1 млн рублей.
В частности, на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 644,5 млн рублей (из них 45,1 млн – из республиканского бюджета. По сумме выделенных федеральных средств, республика занимает 5 место в России и 2-е среди субъектов ПФО.
Кредиты крупные и не очень
Предприниматели активно пользуются созданными для них возможностями. Так АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» в текущем году предоставило 176 поручительств, на общую сумму более 1,3 млрд рублей, заключено 24 договора лизинга с субъектами МСП на 54,6 млн рублей.
Льготными займами микрокредитной компании малого бизнеса РБ воспользовались 268 получателей на 376,8 млн рублей. Региональная лизинговая компания поддержала 47 получателей на сумму 452,9 млн рублей. При поддержке республиканского центра поддержки экспорта, субъектами МСП экспортировано товаров и услуг на 37 млн долларов США.
Директор АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства» Марсель Кашаев сообщил, что предпринимателям доступно большое количество льготных программ поддержки, сформированных на федеральном уровне, совместно с 48-ю уполномоченными банками.
Так, фермеры могут оформить выгодные займы по ставке от 1 до 5% годовых. Производственникам предлагают промышленную ипотеку на приобретение площадей под 8% годовых.
По линии Ростуризма на строительство гостиниц предусмотрено кредитование по 3-5%. Минэкономразвития России реализует программу льготного кредитования «1764», в рамках которой для микро- и малого бизнеса доступны кредиты по ставке до 15% годовых, а для средних предприятий по ставке 13,5%.
Существует и комбинированная программа «1764+ Программа стимулирования кредитования» по которой можно получить до 50 млн рублей под 2,5-4%. Разумеется к заемщикам предъявляются определенные требования.
«Мы составили портрет финансово стабильного предпринимателя, который может претендовать на программы кредитования, ведь 50 млн - довольно внушительная сумма. Размер выручки должен составлять от 130 млн рублей в год. Так как кредит выдается на реализацию инвестпроекта, во внимание принимается собственное финансовое участие инвестора в размере 20-30% от общей суммы», - отметил Марсель Кашаев. Сумма предоставляемого кредита может быть и существенно выше, если он обеспечен залоговым поручительством или гарантией. Впрочем, многомиллионные кредиты на развитие дела нужны далеко не каждому. В этом случае лучше обратиться в «АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса РБ».
«Компания выдает займы субъектам малого и среднего бизнеса, самозанятым, ИП, она работает как банк, мы имеем лицензию ЦБ РФ. Условия получения достаточно просты, заем выдается на срок до 3 лет, сумма – до 5 млн, а на семейный бизнес можно получить до 7 млн. Самозанятые могут рассчитывать на сумму до 500 тыс. рублей. Ставка фиксированная – 6% годовых, для предпринимателей, живущих и работающих в моногородах, она равна половине ключевой ставки ЦБ (3,75%). Средства выдаются на любые обоснованные цели предпринимательской деятельности – покупку оборудования, оплату услуг, расчеты с контрагентами и др.», - сообщил директор компании Ильгам Закиров.
Впрочем, предприниматель может взять кредит и в банке. По мнению заместителя регионального директора ПАО «Промсвязьбанк» Ильдара Сафина, клиенты банка используют различные возможности привлечения средств и могут параллельно пользоваться микрозаймами, если они им выгодны, это только приветствуется.
«Нам очень интересны продукты с программами господдержки, они привлекают клиентов, банк в свою очередь уверен в заемщиках, поскольку их нагрузка по выплате процентов будет меньше, легче будет обслуживать кредит. Мы всегда активно участвуем в различных программах поддержки, позволяющим предпринимателю получить кредит на выгодных условиях», - прокомментировал Ильдар Сафин.
Получить легко и удобно
Помимо кредитов и микрозаймов предприниматели могут рассчитывать на безвозмездную поддержку: субсидии и гранты, которые предоставляются министерством предпринимательства и туризма.
В частности, на грантовую поддержку могут рассчитывать социальные предприятия и молодые предприниматели. В 2022 году гранты на сумму 67,2 млн рублей, уже предоставлены 138 социальным предпринимателям, а 86 молодых предпринимателей получили 40,7 млн рублей.
«В республике впервые запущена мера поддержки в виде предоставления грантов молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Участвуют даже ребята в возрасте от 14 лет. В октябре гранты на 22,4 млн рублей получат еще 47 молодых предпринимателей», - пояснила Алиса Гибадуллина.
Кроме того, субсидии для предпринимателей республика предоставляет муниципалитетам, так в текущем году 62 муниципальных образования получили в общей сложности 100 млн рублей.
Чтобы получить исчерпывающую информацию о возможностях поддержки, предприниматели могут обратиться к бизнес-шерифам, которые есть в каждом муниципалитете, они же помогут с оформлением необходимых документов.
Кроме того, за получением помощи по линии АНО «Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства», можно обратиться еще и в один из центров «Мой бизнес», работающих в 8 городах Башкирии (Уфа, Стерлитамак, Салават, Кумертау, Октябрьский, Нефтекамск, Белебей, Учалы).
Заявку на микрокредит в «АНО «Микрокредитная компания малого бизнеса РБ» можно подать непосредственно на сайте компании или в одном из 30 офисов РГАУ МФЦ Башкирии.
Пользоваться услугами Промсвязьбанка тоже довольно удобно, на сайте кредитной организации есть специальный раздел для малого бизнеса. По словам Ильдара Сафина, весь процесс – от подачи заявки до зачисления денег на расчетный счет происходит дистанционно и он может занять 1-2 дня.
В ответ на новые потребности бизнеса появляются новые меры содействия ему, так министерство предпринимательства и туризма разработало порядок субсидирования народного художественного творчества и ремесленничества. В ближайшее время помощь будут получать предприниматели, занятые в этой сфере.