Большая помощь малому бизнесу: какая финансовая поддержка доступна предпринимателям Башкирии

Малый и средний бизнес играют важную роль в социально-экономическом развитии республики. Сейчас в этой сфере трудятся 544, 4 тыс. человек, то есть практически каждый четвертый трудоспособный житель Башкирии. Государство заботится о развитии этого мощного пласта экономики, для МСП доступен широкий спектр мер поддержки и преференций.

О том, как получить эту помощь, на пресс-конференции в агентстве «Башинформ», рассказали представители министерства предпринимательства и туризма РБ, республиканского агентства по развитию малого и среднего предпринимательства и финансовых институтов.

Миллиард от государства

По данным министерства предпринимательства и туризма в Башкирии действуют 124,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Количество занятых в этой сфере выросло на 6,1%, вместе с ИП и самозанятыми оно достигло 544,4 тыс. человек.

Кстати, самозанятых в Башкирии - 101,2 тыс. человек, в текущем году их стало больше на 39,3%. Выросло на 7,1% и количество социальных предпринимателей, сейчас их 362. Положительная динамика привела к росту налоговых поступлений от субъектов МСП.

«За 8 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Республики Башкортостан поступило 10,3 млрд рублей в виде налогов на совокупный доход и налогов на доходы физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,3%», - сообщила заместитель министра предпринимательства и туризма РБ Алиса Гибадуллина.