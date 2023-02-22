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Вчера, 15:35

В Башкирии за январь 2023 года число малых и средних предпринимателей увеличилось на 496

В республике за январь текущего года число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 496, стало известно агентству «Башинформ» из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего по состоянию на 10 февраля в Башкирии в сфере малого и среднего бизнеса задействованы 128,3 тысячи субъектов. Это на 0,5% выше показателя в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«Системная работа по формированию эффективных мер поддержки бизнеса как на федеральном, так и на региональном уровнях позволила увеличить количество субъектов МСП и занятых в этой сфере. В 2023 году на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделено 694,5 млн рублей, что больше, чем в прошлом году, на 7,8%», – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Для предпринимателей в регионе продолжают действовать льготные программы кредитования и налоговые послабления. В частности, до 31 марта 2023 года субъекты МСП могут рассчитывать на кредитные каникулы. IT-компании и аграрии – на расширенную программу поддержки.

Работа по созданию благоприятных условий, от проведения бесплатных консультаций, акселерационных и образовательных мероприятий до расширения финансовых мер поддержки будет продолжена. Например, АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» подготовило предложение по льготному лизинговому финансированию субъектов МСП на приобретение не только оборудования, но и грузового транспорта, автобусов, спецтехники, маломерных судов и транспортных средств для сферы туризма. AHO «Башкирская микрокредитная компания» сохраняет базовую ставку по предпринимательским займам в размере 6%, а для бизнесменов из моногородов республики – 3,75% годовых. На грантовую поддержку молодых предпринимателей и социальных предприятий будет направлено 209,3 млн рублей.

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»
Автор:Ляйсан Закирова
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