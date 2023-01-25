От стратегии к реализации: что делается в Башкирии для развития Зауралья

В сентябре 2022 года правительство Башкирии утвердило стратегию развития Зауралья на период до 2030 года. В планах – создание новых энергетических мощностей, развитие инфраструктуры, повышение туристической привлекательности региона, создание новых рабочих мест. С момента публикации документа прошло несколько месяцев, но уже можно сказать, что он стал руководством к действию, драйвером позитивных изменений. Подробнее об этом – в материале «Башинформа».

Сфера жизненно важных интересов

Впервые стратегия была презентована деловой общественности республики и страны в июне прошлого года, на площадке IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Об уровне этого документа можно судить, понимая, кто выступил его разработчиком - Научно-исследовательский финансовый институт минфина России. Чтобы стратегия заработала, важно не ставить абстрактные задачи, а принимая во внимание тенденции развития экономики, учесть мнение жителей субрегиона. Именно эту идею положила в основу документа управленческая команда Башкирии.

«Республика – главный инвестор Зауралья. Оно находится в сфере наших интересов, переживаний, волнений и радостей. Поэтому очень важно, что при разработке стратегии внимательно изучили предложения местных муниципалитетов, учли пожелания жителей, со всеми посоветовались», - отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Среди перспективных направлений развития Зауралья, нашедших отражение в стратегии – сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесопереработка, туризм, формирование транспортной инфраструктуры, содействие занятости и социальная защита населения. Предусмотрена реализация 76 новых проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме на 174,3 млрд рублей. Особое внимание уделено инфраструктурным и энергетическим инициативам – строительству железнодорожной линии «Сибай–Подольск–Новорудная», электроподстанции на 500 кВ и линий электропередачи.

Реализация стратегии предполагает достижение конкретных целевых показателей к 2030 году – рост численности населения, заработной платы в 1,5 раза, удвоение объемов сельхозпродукции и вводимого жилья, рост количества субъектов малого и среднего бизнеса.

Внимание приносит результаты

Выбор программно-целевого подхода в развитии Зауралья уже показал свою эффективность. Как ранее сообщал «Башинформ», в последние годы здесь реализовывалась среднесрочная комплексная программа развития. По ее итогам отгрузка товаров собственного производства выросла в 2,7 раза, производство продукции сельского хозяйства увеличилось почти в 2 раза, а объем инвестиций в основной капитал возрос в 1,9 раза.

Кардинально изменилась ситуация в сфере добычи полезных ископаемых в Зауралье. Импульсом для этого стало создание в 2021 году межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей и предупреждения правонарушений в сфере недропользования на территории республики. Комиссии за короткий срок удалось организовать системную работу по наведению порядка в сфере недропользования, в том числе в Зауралье. По итогам 2021 года поступления в бюджет Башкирии от недропользователей превысили 91 млн рублей и это не предел.

Еще в 2021 году правительство Башкирии, реализуя поручение Главы республики, присвоило охранный статус озеру Талкас в Баймакском районе. Таким образом, решено было защитить природу Зауралья от тех, кто вел здесь хищническую разработку недр, зачастую нарушая природоохранное законодательство. Сохранить природные богатства Зауралья – еще одна задача стратегии, которая предусматривает создание здесь особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». Она должна появиться на территории Абзелиловского, Белорецкого, Бурзянского и Учалинского районов ориентировочно в 2024 году.

Ярким событием 2021 года стал запуск современного производства - завода сухих строительных смесей «Цемикс» в Абзелиловском районе. Старт работе нового завода дал президент России Владимир Путин. Глава государства назвал открытие нового предприятия важным сигналом экономического оздоровления.

Планы и их воплощение

Последовательная реализация мероприятий, призванных способствовать развитию Зауралья, не прекращалась и до официального утверждения стратегии, однако теперь приобрела более четкие цели и пути их достижения. В целом в Башкирии на реализацию мероприятий стратегии социально-экономического развития Зауралья до 2030 года выделят 175,7 млрд рублей. Некоторые из них уже начали воплощаться в реальность.

Так, в текущем году начнется ремонт автодороги Сибай - Акъяр. Напомним, выделить финансирование и начать работы на объекте поручил Глава республики Радий Хабиров в ходе оглашения своего послания Госсобранию региона. Как сообщал «Башинформ», в 2023 году планируется отремонтировать участки общей длиной 24,2 км. Из них 16,6 км — в Баймакском районе и 7,4 км — в Хайбуллинском. На 2024-й же намечено обновление 23,5 км дорог в этих районах.

К первому полугодию 2025 года будет сдана в эксплуатацию электроподстанция ПС-500. Срок сдачи объекта на пресс-конференции в «Башинформе» озвучил вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. Работа уже идет, новый инфраструктурный объект позволит снять ограничения по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Абзелиловского, Баймакского, Хайбуллинского, Зилаирского, Учалинского, Белорецкого и Бурзянского районов.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Башкирии ликвидируют 6 несанкционированных свалок, в том числе и в городах Зауралья - Баймаке, Сибае.

Ранее «Башинформ» сообщал, что первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, посетивший стенд Башкирии в рамках XVI Международного форума «Транспорт России», положительно оценил проекты развития транспортной инфраструктуры Башкирии, среди которых проект строительства железнодорожной ветки Сибай — Сара. Это более 170 км железной дороги, которая позволит ежегодно перевозить до 10 млн тонн цветных металлов из южной части республики, где есть несколько месторождений меди и цинка. Дорога обеспечит прямую связь восточных районов Среднего и Северного Урала с Казахстаном, Средней Азией, Китаем, районами Нижней Волги и Кавказа в обход загруженного Челябинского железнодорожного узла. Расстояние до границ с Казахстаном сократится на 250 км.

Это лишь часть проектов, предусмотренных стратегией, реализация которых идет или начнется в ближайшее время.

«Этой программой надо заниматься постоянно, чтобы она дала результат. Пусть через несколько лет, но жители должны почувствовать изменения в лучшую сторону», – отметил Радий Хабиров.

Выбранный республикой вектор социально-экономического развития высоко оценил во время визита в Уфу президент России Владимир Путин, который встретился с Главой республики Радием Хабировым. Он поблагодарил управленческую команду региона, всех жителей Башкирии за работу и пожелал успешной реализации дальнейших планов.

«Главную задачу мы для себя сформулировали в рамках ваших поручений – это обеспечить устойчивость экономики. Именно поэтому даже этот непростой год мы с ростом закончим по индексу производства. По сельскому хозяйству у нас очень существенный рост – в целом урожаи большие по всей России, у нас тоже очень хороший урожай. Но самое главное – мы модернизировали производство», - рассказал президенту Глава Башкирии.

Радий Хабиров уточнил также, что за 2019-2021 годы объем привлеченных республикой инвестиций вырос на 31%, 2022-й год тоже завершился с ростом. Все это благодаря тому, что в регионе созданы условия для развития.

Одним из направлений движения республики вперед можно с уверенностью назвать и планы по развитию Зауралья.